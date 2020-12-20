«Все работало, как часы. Из поколения в поколение …»

Журналист Роберто Беккандини так прокомментировал тест Ювентуса в Дортини на своей странице в Facebook: «Суровый приговор за преступление для потомков, да, это был бы приговор: и тяжелый. Ювентус рисковал (очень), чтобы выиграть с Атлантой, но проиграл (достаточно), то есть Дортини, Бирма делит с ним ничью: Ривер, Сан-Сиро в Милане Фармацевтическое принуждение 2-2 Вы можете спросить: каков штраф?

Просто: сможет ли он доминировать, как сегодня, наслаждаться искуплениями (Пентанкур, Маккенни), а не только голами (Кулусевский, экс-долг, Криштиану, Криштиану, Мората), высоким давлением (как говорят в Каварчано) и каблуками? Он умеет играть, как показано в тезисе Бирлоу: высоко держать голову и загонять врагов под их палатки (см. Раздел «Лагерь №»), никогда не сдаваться, повторяю: никогда, даже не три к нулю, иначе время счета?

Фарма имеет 12 баллов, как Беневенто, и на 6 баллов больше, чем Кротон. Однако ни Беневенто, ни Кротон-мадам так себя не проявляли. Давайте посмотрим на вес конкурентов – их может быть больше, – но я надеюсь, что все изменилось, особенно «Ювентус». Любопытные живые Рамзи Кулу и Рамзи вернулись: это не творение, на мой взгляд, американские горки были удалены, исторические спутники путешествий последних изданий, от крыла до геометрии чуа. Это было возмутительно.

За исключением двух ошибок, допущенных Криштиану и Бонуччи, вначале все работало как часы: включая Буффона, Кукка пытался дважды. Атакующая пара пришла из лести Грир матча. Всегда раздеваться и здороваться с Пепом. Если вы спросите меня о роли Ключевского, я не знаю (по носу, не по крыльям), но он ударил. Алекс Сандро был похож на крыло. Бернардечи тоже забил прострел.

Потомкам, потомкам. Со вторника: “Фиорентина”.