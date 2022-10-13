«Все развалилось»: заполнение шкафчиков малого бизнеса

В своем новом коворкинге в центральном российском городе Челябинске предприниматель Максим Новиков подсчитывает количество свободных мест.
Пространство обычно заполнено дизайнерами, программистами и молодыми россиянами, работающими над своими стартапами.
Но с тех пор, как в прошлом месяце президент Владимир Путин объявил о мобилизации сотен тысяч молодых россиян, 33-летний мужчина потерял многих своих клиентов.
«Многие люди перестали приходить», — сказал он AFP по телефону.
Вместо этого они пополняют ряды истощенной российской армии или входят в число десятков тысяч других, бежавших на юг, в соседний Казахстан.
Мобилизация Кремля принесла неопределенность и хаос предприятиям, уже пострадавшим от санкций и все еще оправляющимся от последствий пандемии. За последние три недели более половины из 77 мест на совместном рабочем месте Новикова были заняты.
Он «не знал», будут ли люди, которые бежали или были завербованы, продолжать платить абонентскую плату, которая стоит от 70 до 130 долларов.
Теперь Новиков беспокоится о своих кредитах.
«В этом году продажи уже упали более чем на 40%, — сказал Новиков, выпускник архитектурного факультета. «Я хотел купить третье место, но пока не могу рисковать».
Но он не единственный работодатель в России, который все больше нервничает из-за отсутствия рабочей силы.
«Это означает, что проекты приостанавливаются, и частные компании будут бояться вкладывать средства», — говорит экономист МГУ Наталья Зубаревич.
В этом году российская экономика уже пострадала от беспрецедентных западных санкций в ответ на решение Путина ввести войска в Украину 24 февраля.
Но Зубаревич сказал, что мобилизация была «дополнительным отягчающим обстоятельством».
Она добавила, что ее не удивило, что молодые люди из провинций пошли в армию, привлеченные ежемесячной зарплатой, которая иногда равнялась их годовой зарплате.
Тем временем в причудливом центре Москвы 45-летняя Елена Ирисова потрясена, увидев, что ее компания по производству роскошных кожаных сумок прекращает производство.
В малом бизнесе работает около 10 человек, но за последние недели компанию покинули два ремесленника: один боится собираться, а другой помогает дочери, мужа которой отправили на фронт.
«После 21 сентября все рухнуло», — сказала Ирисова. «Наши продажи утроились — с 10 до трех заказов в день».
Она говорит, что ее сбережений хватит на «месяц или два, но не больше».
Кажется, ни один российский бизнес не остался невредимым. 39-летней Катерине Иберике, владеющей кондитерской в Москве, специализирующейся на именинных тортах, также грозит разорение.
Его пять сотрудников — женщины, освобожденные от мобилизации. Но именно низкая общественная мораль ставит ее бизнес под угрозу.
«Отмена заказов на крупные мероприятия началась за два дня до мобилизации», — сказал Иберика AFP.
Сейчас она вообще почти не получает заказов, кроме «самых мелких», и подумывает уехать из России.
Все более изолированное — и подвергающееся санкциям и мобилизации — встревоженное российское общество внимательно следит за своими расходами.
«Люди хотят отложить свои деньги», — сказала София Донец, главный экономист по России в «Ренессанс Капитал». «Они не будут тратить слишком много».
Некоторые отрасли пострадали от внезапной нехватки людей сильнее, чем другие.
В последние дни работодатели бьют тревогу, прося у правительства освобождения от мобилизации, особенно для малого и среднего бизнеса.
Министерство экономического развития России сообщило AFP, что оно составило список мер по этим «проблемным вопросам» и содействовало предоставлению грантов и малых кредитов.
В министерстве заявили, что «мобилизованный бизнесмен сможет приостановить выполнение своих обязательств» по погашению кредитов.
Однако Донец ожидает, что «дальнейшее вмешательство и государственная помощь» смягчит последствия мобилизации, тем более что российская казна продолжает пополняться благодаря экспорту энергоресурсов.
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