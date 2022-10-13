«Все развалилось»: заполнение шкафчиков малого бизнеса

В своем новом коворкинге в центральном российском городе Челябинске предприниматель Максим Новиков подсчитывает количество свободных мест.

Пространство обычно заполнено дизайнерами, программистами и молодыми россиянами, работающими над своими стартапами.

Но с тех пор, как в прошлом месяце президент Владимир Путин объявил о мобилизации сотен тысяч молодых россиян, 33-летний мужчина потерял многих своих клиентов.

«Многие люди перестали приходить», — сказал он AFP по телефону.

Вместо этого они пополняют ряды истощенной российской армии или входят в число десятков тысяч других, бежавших на юг, в соседний Казахстан.

Мобилизация Кремля принесла неопределенность и хаос предприятиям, уже пострадавшим от санкций и все еще оправляющимся от последствий пандемии. За последние три недели более половины из 77 мест на совместном рабочем месте Новикова были заняты.

Он «не знал», будут ли люди, которые бежали или были завербованы, продолжать платить абонентскую плату, которая стоит от 70 до 130 долларов.

Теперь Новиков беспокоится о своих кредитах.

«В этом году продажи уже упали более чем на 40%, — сказал Новиков, выпускник архитектурного факультета. «Я хотел купить третье место, но пока не могу рисковать».

Но он не единственный работодатель в России, который все больше нервничает из-за отсутствия рабочей силы.

«Это означает, что проекты приостанавливаются, и частные компании будут бояться вкладывать средства», — говорит экономист МГУ Наталья Зубаревич.

В этом году российская экономика уже пострадала от беспрецедентных западных санкций в ответ на решение Путина ввести войска в Украину 24 февраля.

Но Зубаревич сказал, что мобилизация была «дополнительным отягчающим обстоятельством».

Она добавила, что ее не удивило, что молодые люди из провинций пошли в армию, привлеченные ежемесячной зарплатой, которая иногда равнялась их годовой зарплате.