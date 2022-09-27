Все русские часы тикают

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Массовая вербовка Владимиром Путиным русских мужчин — еще одна катастрофа, которую он сам же и устроил.

Но сначала три новых истории из Атлантический океан.

темный мотив?

Россия продолжает проигрывать в Украине. драматический Украинская контратакаПо словам президента Владимира Зеленского, он отвоевал около 2000 квадратных миль территории и заставил российские войска пошатнуться. Путин, как и многие автократы, полагается на имидж личной безнаказанности, поэтому он справедливо опасается политических рисков военного поражения. Дома даже самые лояльные лизоблюды требуют, чтобы он что-то сделал, чтобы компенсировать потери в Украине.

Путин ответил на этот призыв, предприняв два глупых шага. Во-первых, сейчас он лично участвует в принятии некоторых исполнительных решений в Украине. Во-вторых, он начал призывную кампанию, которая должна была мобилизовать дополнительно 300 000 человек в русскую армию. Оба решения ускорили бы растущее множество угроз его режиму, включая санкции, социальные волнения и военный крах, среди прочего.

Похоже, Путин сейчас у руля. некоторые военные действия На территории Украины большое расстояние от Москвы — сообщалось, например, что он отказывался от просьб некоторых частей разрешить ему уйти из Херсона. Такие вмешательства всегда представляют собой рискованный вариант для гражданских лидеров, находящихся далеко от поля боя. Конечно, лидерство кремлевского шефа — легкая добыча. Гитлер в бункере мемыно даже история Российской империи должна быть предостережением Путину: когда царь Николай II решил взять на себя командование войсками Российской империи в Первой мировой войне, Его советники предупредили его Эта личная привязанность к неудачам могла разрушить его правление. Кто-то написал ему: «Думай, сударь, что в руку кладешь — на себя-с!» (Другой откровенно предупредил его: «Армия под вашим командованием должна победить».)

Путин сталкивается с теми же рисками. Один из многих приближающихся крайних сроков — начало зимы, когда боевые действия замедлятся, боевой дух русских рухнет. даже меньшеПроблемы со снабжением обострятся. Российское верховное командование и его офицеры почти наверняка захотят выиграть эту войну, чтобы оправиться от позора и позора своей ошеломляющей некомпетентности за последние семь месяцев. Но если они потеряют больше людей и территории из-за каких-то жестких приказов Путина, они снова будут молчать и брать на себя вину?

Приказ о мобилизации настолько бессмыслен, что мне остается только гадать, кто в Москве думает, что это может быть хорошей идеей. Это было гарантированное решение спровоцировать массовые протесты без видимой военной выгоды. Плохо обеспеченная русская армия не сможет обучить, разместить, одеть и вооружить 300 000 человек в ближайшее время, по крайней мере, до наступления зимы. На самом деле Путин этого не делает У вас есть У 300 000 мужчин было почти 300 000 имен российских граждан мужского пола, многие из которых никогда не ступили бы на военную базу. С точки зрения стратегии, это действие — полный идиотизм.

Однако есть одна ужасающая возможность: Путин и его лидеры просто решили сбросить тела на Украину. Генералы, возможно, поддались на то, чтобы кормить украинскую мясорубку, думая, что они могут только вытаскивать детей нерусских меньшинств из ворот Российской Федерации, тем самым ограничив контакт и отключив российское телевидение. Тем не менее, фактическое исполнение до сих пор было потрясающим. некомпетентныйПротесты и хаос охватили всю страну.

Однако здесь может быть более темный мотив.

Путинская фантазия о «специальной военной операции» по освобождению славянских братьев от нацистского режима развеялась в считанные дни, но многие россияне продолжали поддерживать вторжение до тех пор, пока оно их не коснулось. Пакт Путина с российской общественностью — это, по сути, старый советский социальный пакт: оставьте в покое власть имущих, и они оставят вас в покое. Но вербовка молодых людей для того, чтобы они пошли и погибли в проигранной войне, как знали Советы. АфганистанЭтот договор недействителен.

Отправка необученных людей в бой только для того, чтобы умереть, может быть частью плана Путина. Разъяренный потерей, он (как я писал несколько месяцев назад) испортил превращение вторжения в национальную войну против НАТО как единственный способ сохранить лицо и побудить русский народ пойти на новые жертвы. В этом и заключается дилемма Путина: как он может вселить такой энтузиазм в россиян, которым плевать на фальшивые Луганскую или Донецкую республики?

Ответ для Путина – это аннексия украинских земель. требовать Что война сейчас ведется «для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности», что делает ее священной войной для защиты самой России от Украины, НАТО и всего Запада. Затем Путин превращает Украину в «Россию», забирая русских мужчин из их семей, отправляя их в Украину, убивая их и позволяя их крови просачиваться в грязь. Тогда он сможет сказать своему народу и всему миру, что похороненные кости многих русских мужчин делают Украину святой землей, от которой Москва никогда не отступит.

Точно так же поступили советские лидеры и с Восточной Европой. Например, в 1968 г.Леонид Брежнев сказал тогдашним руководителям Чехословакии, что они не имеют права восставать против Советского Союза, потому что их страны куплены кровью советских солдат и что их границы навсегда остались также границами Советского Союза. Столкнувшись с неудачей, Путин, возможно, полагается на ту же идею, снова отказываясь извлекать уроки из истории.

Российскому президенту предстоит несколько обратных отсчетов, которые могут закончиться катастрофой, и все они начались с его серии глупых и безрассудных решений, унесших тысячи жизней и поставивших под угрозу мир во всем мире. Есть одна последняя ошибка, которую он еще не совершил — использование ядерного оружия — и мы можем только надеяться, что все остальные часы истекут, прежде чем он даже подумает о самой ужасной ошибке из всех.

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(Эрик Картер/The Atlantic. Изображения предоставлены Джоном Темплом и Джудит Кон.)

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больше, чем Атлантический океан

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примечание

Сегодня ООН объявила «Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия». (Моя дочь-подросток напомнила мне об этом, что радует меня тем, что она обращает внимание на то, над чем работает ее отец, и огорчает, что она вообще должна знать о таких вещах.) Хотя я не думаю, что отмена возможна — или, по крайней мере, пока мы не разработаем файл Люди в черном нейроаналитик Это может заставить нас забыть, как строить такие вещи — это достойный стандарт, по которому мы можем измерять все другие политики в области ядерных вооружений.

Если вы новичок в этом вопросе, я бы порекомендовал недавнюю книгу Майкла Крепона, одного из ведущих ученых в этой области, который, к сожалению, Умереть Ранее в этом году. Он называется Завоевать и проиграть ядерный мир: взлет, падение и возрождение контроля над вооружениямии хотя это довольно объемное чтение, в нем содержится актуальная и всесторонняя история ядерных проблем и контроля над вооружениями, как вы обнаружите.

-Том

Кейт Линдси внесла свой вклад в этот информационный бюллетень.