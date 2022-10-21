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Все устройства Samsung Galaxy с поддержкой бета-версии One UI 5.0

21 октября, 2022
Artem Sokolov

Это то время года, когда все с нетерпением ждут очередного крупного обновления Android для своих телефонов. Точнее, учитывая, как быстро продвигается Samsung в этом году, уже почти пришло время для следующего обновления Android. Андроид 13с интерфейсом Samsung One UI 5.0 сверху — чтобы начать публичную публикацию По крайней мере, для серии Galaxy S22со многими другими, которые должны быть приобретены до 2023 года.

Однако пока Samsung занят бета-тестированием. Один пользовательский интерфейс 5.0 на многих своих устройствах. Только в третью неделю октября Samsung запустила бета-программу для многих устройств, Включая новые телефоны, такие как Galaxy Z Fold 4. и относительно более старые, такие как Galaxy Z Fold 2, и это может сбивать с толку, когда вы пытаетесь увидеть, доступно ли бета-версия программного обеспечения для для тебя Смартфон Галактика.

Что ж, мы здесь, чтобы помочь. Мы составили список всех телефонов Samsung Galaxy, включенных в бета-программу One UI 5.0, чтобы вы могли узнать, доступна ли бета-версия для вашего устройства.

Телефоны Samsung Galaxy получают бета-обновления One UI 5.0

  • серия Galaxy S22
  • Серия Galaxy S21
  • Галактика Z Сложите 4
  • Галактика Z Сложите 3
  • Галактика Z Флип 4
  • Галактика З Флип 3
  • Галактика С20
  • Галактика Примечание 20
  • Галактика А52

Для регистрации в программе и загрузки бета-обновления необходимо сначала зарегистрироваться в приложении Samsung Members (найдите логотип бета-версии One UI 5 и нажмите кнопку регистрации), а затем перейдите к Настройки » Обновление ПО на устройстве и нажмите кнопку загрузки. Имейте в виду, что эти бета-программы ограничены определенными регионами, такими как Великобритания, Германия, Польша, США, Китай и Индия.

Если вы не видите никакого баннера в Samsung Members, вы можете предположить, что на вашем рынке нет бета-версии, и в этом случае вам придется дождаться официального публичного выпуска. В некоторых случаях вы можете зарегистрироваться в бета-программе, но фактическое первое бета-обновление появится на вашем телефоне через несколько дней.

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По мере того, как все больше устройств получат One UI 5.0, мы соответствующим образом обновим список. То же самое происходит, когда пробный период устройства истекает, и они получают официальное обновление; Когда это произойдет, мы удалим этот конкретный телефон из списка. Так что не забудьте добавить эту страницу в закладки и регулярно проверять ее!

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