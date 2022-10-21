Все устройства Samsung Galaxy с поддержкой бета-версии One UI 5.0

Это то время года, когда все с нетерпением ждут очередного крупного обновления Android для своих телефонов. Точнее, учитывая, как быстро продвигается Samsung в этом году, уже почти пришло время для следующего обновления Android. Андроид 13с интерфейсом Samsung One UI 5.0 сверху — чтобы начать публичную публикацию По крайней мере, для серии Galaxy S22со многими другими, которые должны быть приобретены до 2023 года.

Однако пока Samsung занят бета-тестированием. Один пользовательский интерфейс 5.0 на многих своих устройствах. Только в третью неделю октября Samsung запустила бета-программу для многих устройств, Включая новые телефоны, такие как Galaxy Z Fold 4. и относительно более старые, такие как Galaxy Z Fold 2, и это может сбивать с толку, когда вы пытаетесь увидеть, доступно ли бета-версия программного обеспечения для для тебя Смартфон Галактика.

Что ж, мы здесь, чтобы помочь. Мы составили список всех телефонов Samsung Galaxy, включенных в бета-программу One UI 5.0, чтобы вы могли узнать, доступна ли бета-версия для вашего устройства.

Телефоны Samsung Galaxy получают бета-обновления One UI 5.0

серия Galaxy S22

Серия Galaxy S21

Галактика Z Сложите 4

Галактика Z Сложите 3

Галактика Z Флип 4

Галактика З Флип 3

Галактика С20

Галактика Примечание 20

Галактика А52

Для регистрации в программе и загрузки бета-обновления необходимо сначала зарегистрироваться в приложении Samsung Members (найдите логотип бета-версии One UI 5 и нажмите кнопку регистрации), а затем перейдите к Настройки » Обновление ПО на устройстве и нажмите кнопку загрузки. Имейте в виду, что эти бета-программы ограничены определенными регионами, такими как Великобритания, Германия, Польша, США, Китай и Индия.

Если вы не видите никакого баннера в Samsung Members, вы можете предположить, что на вашем рынке нет бета-версии, и в этом случае вам придется дождаться официального публичного выпуска. В некоторых случаях вы можете зарегистрироваться в бета-программе, но фактическое первое бета-обновление появится на вашем телефоне через несколько дней.

По мере того, как все больше устройств получат One UI 5.0, мы соответствующим образом обновим список. То же самое происходит, когда пробный период устройства истекает, и они получают официальное обновление; Когда это произойдет, мы удалим этот конкретный телефон из списка. Так что не забудьте добавить эту страницу в закладки и регулярно проверять ее!