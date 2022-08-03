Все, что было объявлено в августе 2022 г., трансляция Pokémon Presents

Компания Pokémon сделала больше, чем просто алый покемон И Покемон Фиолетовый Новости во время Pokémon Presents, которые вышли в эфир в среду.

Есть конечно Я был Несколько новых подробностей о следующих крупных играх еще не опубликованы в преддверии даты их выпуска 18 ноября. Компания покемонов становится все глубже кармин И Фиолетовыйи другие ранее секретные функции.

бок о бок алый покемон И ФиолетовыйДругие приложения и игры про покемонов были показаны в прямом эфире.

Если вы пропустили трансляцию, вы можете найти все анонсы здесь.

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Компания покемонов Поделитесь новым трейлером алый покемон И Фиолетовый Во время шоу это дало нам название нового района: Paldea. Мы также взглянули на легендарных покемонов, Коридона и Меридона, которые могут ездить как мотоциклы, а иногда и на мотоциклах, в качестве покемонов-напарников.

Также покажите функцию кристаллизации, которая, кажется, заменяет Gigantamax Pokémon. Это заставляет покемонов «сиять, как драгоценные камни», а некоторые из них могут менять тип.

Игроки присоединятся к «охоте за сокровищами» в академии, за которой последуют три разные истории — традиционная, например, победа над тренерами в спортзалах. Две другие истории держались в секрете.

Наконец, The Pokémon Company дала нам краткий обзор многопользовательских режимов, в которых могут участвовать до четырех игроков.

Покемон Го

Покемон Го Заключительное мероприятие состоится в августе, завершив историю мероприятия. Niantic также добавил Daily Adventure Incense, который активируется на 15 минут, чтобы привлечь новых покемонов и даже легендарных.

покемоны объединяются

Новый покемон появится в покемоны объединяются, а также новые события и кампании. В среду в игре состоится быстрый бой под названием Pika Party. В Pika Party каждый Пикачу! Кроме того, в игре появится Buzzwole.

Мастера покемонов EX

за Мастера покемонов EXК третьей годовщине Pokémon Company компания Pokémon Company добавляет тренировочный зал.

Кафе Покемонов Ремикс

Мьюту в Кафе Покемонов Ремикс!