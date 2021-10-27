Все, что было показано на большом октябрьском мероприятии Sony на PS5, State of Play

Скриншот : Команда ОФК / Котаку

День относительно короткий – даже по стандартам прямой трансляции пресс-конференции – State of Play не был самым захватывающим обновлением событий, которое мы когда-либо видели, но вот краткое изложение всего, что было показано.

Вселенная Смерти: Let It Die

Следующий боец ​​арены, Deathverse: Let It Die, был объявлен сегодня, и, похоже, у него все в порядке! Трейлер продемонстрировал немного рукопашного боя и немного индивидуальности. Каждый трейлер выйдет весной 2022 года.

Мы ОФК

Это казуальная приключенческая игра про настоящую инди-группу из Лос-Анджелеса, и это … интересно? Это определенно выглядит очаровательно.

G / O Media может получить комиссию

Bognax (Обновлять)

вон там Bognax Обновление называется Остров Бигснакс Выходит в 2022 году! Он добавляет базовую сборку и большой «доисторический» багснакс, который выглядит аккуратно.

Five Nights at Freddy’s: нарушение безопасности

Оказывается, эти игры выглядят лучше, когда вы их не делаете странник Христианский чувак. Sony также объявила дату выхода игры 16 декабря.

дверь смерти

Очень красивая ролевая игра с видом сверху в стиле Zelda, дверь смерти Выходит на PS4 и PS5! Это отлично подходит для людей, которые любят эту игру, и мне лично не терпится в нее поиграть. Кроме того, вы получаете бесплатный предварительный заказ игры.

Карт Райдер: Дрифт

Любишь кататься на багги? Может быть, тебе это понравится! Независимо от ваших ощущений, скоро вы войдете в фазу бета-тестирования.

Пятнадцатый король бойцов

2D-геймплей, 3D-внешний вид Пятнадцатый король бойцов Он выглядит великолепно и 19 ноября будет в открытом бета-тестировании на PS4 и PS5.

Проблема первого класса

Это многопользовательская игра с противником, которая выглядит как групповая Убийца. Кто-то пытается делать такое каждые несколько лет, кроме Между намиОни действительно не запускались. Возможно, это будет тот самый! Это будет бесплатно для подписчиков PlayStation Plus.

Божественная сила звездного океана

Это относительно хорошая JRPG, и у нее длинная франшиза. Честно говоря, в этом трейлере это выглядит очень плохо! Но это может показаться сомнительным на первый взгляд. Это должно произойти где-то в 2022 году.

Маленький дьявол внутри

У этой игры как минимум классная эстетика. Вы охотник за головами слэшер! Это здорово. Довольно удивительно видеть нечто подобное, похожее на небольшую пресс-конференцию.