Все, что вам нужно знать о драфте НХЛ

Это выдержка из The Buzzer, ежедневного электронного информационного бюллетеня CBC Sports. Будьте в курсе того, что происходит в спорте, подписавшись здесь.

Когда в прошлом месяце «Колорадо Эвеланш» выиграли Кубок Стэнли, Кэл Макар, занявший четвертое место в 2017 году, выиграл Кубок Куна Смита, Габриэль Ландског, выбравший второе место в 2011 году, был капитаном, а Натан Маккиннон из 2013 года лидировал в плей-офф.

Это трио, дополненное некоторыми проницательными коммерческими дополнениями, является хорошим аргументом в пользу важности драфта НХЛ.

Таким образом, это также дает надежду другим 31 командам лиги, поскольку драфт 2022 года начинается в четверг с первого раунда. Туры проходят со 2 по 7 по пятницам. Вот все, что вам нужно знать:

Драфт в Монреале, сначала выбираем Дом. Всего через год после выхода в финал Кубка Стэнли канадцы опустились до худшего результата в лиге на пути к тому, чтобы заработать свой первый общий выбор в шестой раз в истории франшизы — больше, чем любой другой клуб. Их результаты в этом слоте были неоднозначными: в 1971 году родился покойный великий Гай Лафлер, но их семья также пережила Дуга Викенхайзера в 1980 году, обойдя при этом коллег-защитников Ларри Мерфи и Пола Коффи, а также Денниса Савара из Квебека. Режан Уль, лучший выбор в 1969 году, выиграл пять титулов в Монреале за респектабельную 11-летнюю карьеру, но сегодня он, возможно, наиболее известен как генеральный менеджер по трейдингу Патрика Роя в 1995 году.

Вариант № 1, если не считать сюрприза, возвращается к Шейну Райту против Юрая Славковски. Райт из Берлингтона, Онтарио, был единодушным лидером до Олимпийских игр, когда Славковски ворвался на сцену, забив семь голов в семи играх, чтобы заработать лучшего игрока турнира и помочь Словакии завоевать бронзу своей первой в истории олимпийской хоккейной медали. Шестифутовый вингер, которому с тех пор исполнилось 18 лет, набрал обороты, чтобы заставить канадцев принять трудное решение. Со своей стороны, Райт продолжал преуспевать — возможно, не совсем по стандартам, установленным, когда он получил статус ОХЛ в возрасте 15 лет, присоединившись к избранной группе, такой как Коннор Макдэвид и Джон Таварес. Райт финишировал восьмым в лиге по голам в прошлом году (94 очка в 63 играх) с «Кингстон Фронтенакс», но ни он, ни Славковски не считаются Джилл Макдэвид или Остин Мэтьюз. В конце концов, все может сводиться к тематическим предпочтениям: вы предпочитаете большой павильон Монреаля на Славковском или меньший игровой центр Райта? Подробнее о долгом пути Райта к драфту читайте здесь.

Никогда не было хорошей идеей открыто смотреть на Юрая Славковского 👀 17-летний парень загорелся. # Пекин2022 🔥🔥🔥 Смотрите на CBC Sports или cbcgem pic.twitter.com/f7BW0r2yH4 И[مدش].Встроить твит

Оттава — единственная другая канадская команда, попавшая в первую десятку. Это знакомая ситуация для сенаторов, которые надеются использовать седьмой вариант, чтобы продолжить формирование своей базы молодых игроков в поисках своей первой путевки с 2017 года. сезонный контракт с «Рейнджерс». «Лифс», снова проигравшие в первом раунде, выбрали 25-е место, а «Ойлерз», уступившие «Авс» в западном финале, выбрали 29. Калгари — единственная канадская команда, у которой не было первого тренера, заменившего финал отбора. 26-й номер у нападающего «Монреаля» Тайлера Тоффоли.

Война на Украине может повлиять на перспективы России. Команды взвешивают риски, связанные с выбором российских игроков, поскольку поездка в родную страну и обратно может оставаться в лучшем случае сложной. На прошлой неделе Иван Федотов, который должен был совершить прыжок в Северную Америку в следующем сезоне после завершения своего контракта с КХЛ, был внезапно отправлен на отдаленный военный форпост на севере России. Общая неопределенность может означать, что россияне вылетели из первого раунда впервые с 2005 года. В то время как один из лучших россиян на драфте, защитник Павел Минтюков, можно считать более безопасным вариантом, так как он играл в ОХЛ, два других вингера Данила Юров и Иван Мирошниченко могли вылететь в поздних турах после того, как провели демонстрационный год дома. Подробнее о русской загадке читайте здесь.

Свобода воли не за горами. Драфт часто приводит к интересному обмену или двум, но межсезонье должно стать еще жарче, когда в следующую среду начнется свободное агентство. На рынке появится множество имен домов, и «Флэймз» особенно уязвимы, потому что лучшим бомбардирам со 100 очками Джонни Гудро (без ограничений) и Мэтью Ткачуку (с ограничениями) нужны новые контракты. Другие известные игроки, которые могут быть доступны, включают центрового «Хищников» Филипа Форсберга, Назема Кадри из Колорадо, давнего Флэра (превратившегося в тигра в крайний срок обмена) Клода Жиру и пингвинов Евгения Малкина и Криса Летанга.