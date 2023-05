Все, что вам нужно знать о новой функции искусственного интеллекта «Помогите мне написать» в Google Docs

Google недавно представила функцию «Помогите мне написать» в Документах в рамках своей инициативы Duet AI для Google Workspace. Этот новый инструмент направлен на повышение производительности и рабочего процесса, помогая с письменными заданиями (но не заменяя креативность или оригинальность!). Многие пользователи, получившие доступ, подав заявку на Очередь лаборатории рабочей области Они на самом деле используют его, чтобы улучшить свой опыт набора текста. Сегодня я покажу вам, как им пользоваться, и дам несколько советов и приемов, как получить от него максимум пользы, как только вы начнете использовать его для себя!

Помогите мне написать появляется, как только вы открываете новый документ Google, если вы участвуете в бета-тестировании. Когда вы нажмете кнопку в тексте документа, вы заметите анимированную область письма, которая постоянно циклически перебирает предложения о том, с чем ИИ может вам помочь. Эти предложения разнообразны и охватывают широкий спектр письменных задач, таких как написание сообщений в блогах, написание текстов песен, аннотирование сообщений в социальных сетях, создание официальных писем, резюме и сопроводительных писем, среди прочего. Однако вы можете писать здесь все, что хотите, так что не дайте себя обмануть!

Чтобы начать, просто введите свой запрос или претензию в предоставленное текстовое поле и нажмите «Создать». Например, допустим, вы хотите написать комментарий к публикации в социальной сети о Chromebook. Затем ИИ сгенерирует комментарий с соответствующими хэштегами. Если вас устраивает сгенерированный текст, вы можете нажать синюю кнопку «Вставить», чтобы легко добавить его в документ. Однако, если вы хотите отредактировать текст, вы можете щелкнуть область, где вы изначально написали, добавить более конкретные сведения и снова нажать клавишу ввода, чтобы воссоздать текстовый ответ.

Затем вы можете нажать кнопку «Уточнить», чтобы попросить Документы «оформить», «сократить», «подробно» или «переформатировать» текст. Опять же, это более рудиментарно и специфично, чем свобода, которую вы имели бы с ChatGPT, но из-за этого она также более полезна и понятна для обычных пользователей. Щелчок по этим параметрам, конечно же, сделает именно это: он либо формализует текст, чтобы он выглядел более уместным или профессиональным, сократит его, чтобы убедиться, что он может поместиться в меньших местах, таких как пост в Твиттере, а затем сделает его более четким, чтобы добавить детализировать и конкретизировать немного больше, или полностью переработать. Последний вариант очень похож на кнопку «перестроить», но я все еще играю с ним, чтобы быть уверенным.

Вот профессиональный совет: как только ваш текст будет «вставлен» и принят, он будет помещен в Документ Google для дальнейшего редактирования. Однако вы можете заметить, что значок карандаша по-прежнему находится слева от документа, где бы ни находился курсор. Вы можете либо вставить более продуктивный текст AI среди того, что вы уже написали или создали, либо выделить и отредактировать существующий текст, используя ту же функцию Help Me Write! Это гарантирует, что вы получите самое интересное и лучшее использование новой функции.

Я заметил, что он, кажется, не имеет контекста обо всем остальном, уже вставленном в документ, поэтому, если вы выделите существующий текст и скажете ему что-то сделать, вам может потребоваться повторно выбрать тему — облом.

Наконец, самая сильная встроенная функция в настройке новых контрольных сумм Документов — это раздел ввода «Пользовательский». Когда вы выделите текст и щелкнете значок волшебного карандаша слева от панели документа, вы увидите поле ввода текста во всплывающем окне под названием «Пользовательский». Здесь вы можете вводить очень специфические команды для ИИ, например, «кажется более уверенным» или что-то еще, что вы хотите, чтобы он сделал, чтобы изменить существующий текст.

Например, если вы сделаете это и наберете «Уделите больше внимания времени автономной работы и более комфортному звуку», он примет эти комментарии и воссоздаст текст для дальнейшего уведомления. Возможности безграничны. Функция Help Me Write в Документах все еще новая, но выглядит очень многообещающе. Я хотел бы когда-нибудь интегрировать это в Google Keep.и я вижу, что это действительно полезно для многих людей!

