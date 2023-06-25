Вскрылась слабость Путина. Вот реакция соседей России.

Вскрылась слабость Путина. Это реакция соседей России. «/>

Восстание группы Вагнера Евгения Пригожина началось на Украине под Бахмутом, остановилось на российской трассе М4 примерно в двухстах километрах к югу от Москвы и закончилось на пути Пригожина в Беларусь. В то время как восстание в основном сдерживалось в российских приграничных городах Ростове-на-Дону и Воронеже, так называемый «Марш за справедливость» Вагнера обнажил уязвимость режима президента России Владимира Путина — способами, которые, вероятно, будут очевидны для окружающих. в значительной степени. Постсоветские страны. Этот взгляд из-за кулис Кремля может иметь серьезные последствия для всей Евразии, поскольку соседи России реагируют на кризис.

Войска Вагнера тоже двинулись в сторону Москвы, Путин названный Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев информирует его о ситуации. Заявление Казахстана было кратким, но мятеж был назван «внутренним делом России». Эта, казалось бы, приземленная дипломатическая риторика имела огромный геополитический вес — она подразумевала, что Казахстан не будет помогать России в ее «внутренних делах». Всего полтора года назад Токаев обратился к возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в укреплении своего мандата, когда народные протесты переросли в вооруженное восстание. Через несколько часов 2500 человек, в основном российские солдаты ОДКБ Я въехал в КазахстанОн жестоко подавил беспорядки и через шесть дней покинул страну. Теперь, когда Путин столкнулся с такой же стремительно надвигающейся угрозой, Токаев дал понять, что Казахстан не поможет ему.

Равнодушие Токаева еще более интересно в контексте Евразийского экономического союза (ЕАЭС). письмо 24 мая он ругает Путина за слишком тесные отношения с Беларусью за счет других членов Европейского экономического союза, включая Казахстан. У Казахстана и России самая длинная сухопутная граница в мире, но Токаев может продолжать искать дипломатическое пространство между Астаной и Москвой.

READ Глава Российского космического агентства описывает американские технологии как «нестабильные» для достижения Международной космической станции, Science News Когда-то господство России в Евразии считалось само собой разумеющимся, но теперь призрак российской мощи может исчезнуть…



Примерно в 750 км к югу от Ростова-на-Дону границы Грузии оставались открытыми даже при президенте Саломе Зурабишвили. Пригласи его Премьер-министр Ираклий Гарибашвили созовет заседание Совета безопасности страны и побуждать власти для обеспечения безопасности пересечения границы с Россией. Гарибашвили предпочел не созывать Совет Безопасности и, по-видимому, не предпринял никаких действий, чтобы подготовиться к любым потенциальным волновым последствиям нестабильности в Ростове-на-Дону и за его пределами. И президент, и премьер-министр принадлежат к антизападной партии «Грузинская мечта», которая стремится к более тесным связям с Москвой как к средству обеспечения «стабильности» для Грузии. Восстание Пригожина подрывает некоторые позиции GD, поскольку он надеется укрепить свою власть в преддверии ожесточенных парламентских выборов в октябре 2024 года.

Путин призывает Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев И Премьер-министр Армении Никол Пашинян Это дало относительно нейтральные показания, хотя Пашинян попросил держать его в курсе дальнейших событий. В то время как Пашинян выразил свое недовольство неспособностью ОДКБ поддержать оборону Армении от Азербайджана, Россия остается номинальным гарантом стабильности в спорном Нагорно-Карабахском регионе и главным сторонником Армении. Слабость России укрепит позиции Азербайджана в мирных переговорах.

Пока шло восстание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявить Готовность Анкары играть роль, гарантирующую «мир и согласие» в России. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана подтвержденный Поддержите верховенство закона. Обе страны уже поддерживают торговые и военные связи с Москвой, но они не полагаются на Кремль в плане легитимности или поддержки. Оба могут попытаться воспользоваться слабостью Кремля и добиться новых уступок.

Немедленный конец кризису пришел через ближайшего соседа и союзника России: белорусский диктатор Александр Лукашенко завоевал доверие Путина благодаря посредничеству в сделке, которая остановила марш Пригожина в Москву. В течение многих лет Путин финансово поддерживал власть Лукашенко. Миллиарды долларов Совсем недавно он перешел к включению Беларуси в «федеративное государство» с Россией. Соглашение Пригожина изменило ситуацию для Путина, сделав Лукашенко, который часто кажется достаточным и решительным, более выгодным для Кремля — по крайней мере, на данный момент.

Но у Лукашенко скоро могут возникнуть свои проблемы дома. Кастуся Калиновского, который в настоящее время воюет на стороне украинской армии, изданный Призыв к оружию против режима Лукашенко. Демократические силы в Беларуси, также возглавляемые Светланой Тихановской Энергетика Попытки оппозиции свергнуть старого диктатора.

А война продолжалась в соседней Украине. Там наблюдатели с ликованием наблюдали, как российские власти возятся и раскачиваются, пытаясь навести порядок в четырех российских регионах. украинские мемы издеваться над ними Он болел за российские распри, в то время как украинские вооруженные силы отредактировано Деревня, которая находится под оккупацией Москвы с 2014 года.

Когда Пригожин согласился остановить продвижение Вагнера, президент Украины Владимир Зеленский стал более серьезным тоном. Я признаю беспорядок однако резюме На Запад за дополнительной поддержкой: «Украинские солдаты, украинские пушки, украинские танки, украинские ракеты, все, что защищает Европу от таких маршей, которые мы видим сегодня на российской земле». Марш Пригожина на Москву начался не с экстремистских целей России в Украине, а с методов, которыми она должна была достигать. Киев готовится к продолжению войны, несмотря на неурядицы в России. Даже в суматохе русские войска Дисквалифицирован Реактивные гранаты упали на жилые комплексы в Киеве, погибли три человека.

Вагнеровский мятеж Пригожина обнажил хрупкую природу путинского режима и ограниченность власти, которую он может проецировать даже в пределах границ России. Когда-то господство России в Евразии считалось само собой разумеющимся, но призрак российской мощи теперь, возможно, ослабевает, что имеет серьезные последствия для региона. Лидеры и элиты по всей Евразии теперь будут внимательно следить за Москвой в поисках новых признаков слабости. Упадок власти Кремля может открыть новую эру более независимой внешней политики в Центральной Азии и на Южном Кавказе, поскольку страны стремятся развивать отношения с Западом во главе с США, Китаем и Турцией.

Эндрю Даниери — заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета. Подпишитесь на него в Twitter на @твит.

дальнейшее чтение

На фото: телеобращение Президента РФ Владимира Путина к гражданам России, военнослужащим Вооруженных Сил РФ, сотрудникам правоохранительных органов по поводу ситуации с ЧВК Вагнера.