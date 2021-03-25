Вспомните Мир через 20 лет

386955 01: Изображения, смоделированные на компьютере, показывают спуск и отделение “Мира” при входе на Землю. … [+] Атмосфера, 21 марта 2001 г. Астронавты собрали “Мир” в течение десятилетнего периода, начавшегося в 1986 году. В пяти блоках “Мир” все еще находился сжатый воздух, и когда они взрывались, появлялись светящиеся фрагменты модуля. “Мир” совершит управляемую посадку с прикрепленного к станции космического корабля “Прогресс”. (Любезно предоставлено Analytics Graphics / Newsmakers) Getty Images



На этой неделе 20 лет назад космическая станция «Мир» вернулась на Землю в сиянии славы.

В течение многих лет бригады «Мира» изо всех сил пытались сохранить завод в рабочем состоянии, несмотря на их очевидную решимость рухнуть: утечки охлаждающей жидкости, отказы систем жизнеобеспечения, отказы электроники и сбои в электроснабжении преследовали завод с конца 1990-х годов. В 1994 году сухогруз “Прогресс” врезался в блок “Спектр”, повредив его, не подлежав ремонту.

“Мир” пустует с 1999 года, когда прибыл последний посетитель: грузовой корабль “Прогресс”, загруженный дополнительным топливом, пришвартовался к заброшенной станции и использовал свои двигатели, чтобы замедлить орбиту станции настолько, чтобы гравитация Земли могла втянуть его в атмосферу. Ориентация тяги обеспечивала выход станции, которая весила несколько тонн, вошла в южную часть Тихого океана, так что любой кусок, который не сгорел от трения при входе в атмосферу, упадет в глубины водного кладбища космических кораблей, а не столкнется с ним. города или сельхозугодья.

Космическая станция выдержала падение мировой сверхдержавы и стала первой базой дальнего радиуса действия, выведенной человечеством на орбиту. Это также ознаменовало начало современной эры космической архитектуры и заложило основу для строительства Международной космической станции.

Модульная конструкция уходит в космос

МКС строилась постепенно, каждый блок или компонент здания запускался отдельно, а затем соединялся с другими. Эта модульная конструкция позволяла развернуть пусковой блок, поэтому вы могли в конечном итоге запустить более крупную станцию, выполнив некоторую сборку, когда части были в космосе. Но идея родилась с Миром.

Предшественники “Мира”, советские станции “Салют” и американская “Скайлэб”, были намного меньше и относительно проще, чем космический корабль, построенный и запущенный в виде отдельных единиц для гораздо более коротких миссий. Однако в «Мире» советские инженеры предусмотрели нечто более сложное – и гораздо большее.

Базовый блок “Мир” был запущен 19 февраля 1986 года, и в течение следующего десятилетия российские ракеты – и, в конечном итоге, два полета американских космических челноков – предлагали еще шесть компактных модулей и различные внешние балки, стойки и стойки для научных экспериментов. Первые четыре блока состыкованы с базовым блоком, который включает в себя жилое пространство экипажа, главный экологический контроль станции и ее главные двигатели. Думайте о каждой единице как о комнате (или, как правило, группе комнат), где живут и работают члены команды, и, как и комнаты в большинстве домов, каждая единица спроектирована и оборудована для различных видов деятельности.

Например, модуль расширения «Квант-1» предназначен для астрофизики; Его установка 1987 года добавила три камеры в ядро ​​станции, которая оборудована рентгеновскими и ультрафиолетовыми телескопами, детектором рентгеновского и гамма-излучения, широкоугольной камерой и другими приборами для астрофизических наблюдений и экспериментов. А в 1996 году в состав установки «Природа» входила радиолокационная тарелка с большой синтетической апертурой и другие инструменты для исследования поверхности Земли сверху.

Но иногда отряды служили разнообразным целям. В 1989 году на «Квант-2» был добавлен воздушный шлюз, оборудованный двигательным костюмом для маневров для космонавтов для выходов в открытый космос, а также место для хранения товаров и различных научных экспериментов, таких как инкубатор для перепелиных яиц, а также добавлено хранилище воды, душевые кабины и т. Д. а также систему очистки и возврата мочи в пригодную для использования воду (что, вероятно, не следует делать в том же помещении, где инкубируются перепелиные яйца в нормальных условиях).

К тому времени, когда все сложилось, у «Мира» было 350 кубометров экипажа, сжатого в корпусе массой 129 700 кг. Станция протянулась на 19 метров по одной оси от базового блока до Кванта-1; 31 метр по другой оси от установки наблюдения Земли BRERODA до якорной стоянки; И 27,5 метра по третьей оси от блока «Квант-2 с водопроводом» до блока «Спектр», где проживают приезжие американцы.

На пике своего развития станция была самым большим космическим кораблем, который человечество когда-либо выводило на орбиту, и запустить их все целиком было невозможно. Модульность стала следующим важным элементом дизайна космических станций.

С высоты птичьего полета наблюдал конец эпохи

2 октября 1991 года космонавт вылетел с космодрома Байконур в Советском административном округе в Казахстане. Они оба были гражданами Советского Союза всю свою жизнь, но в то Рождество, когда они кружили на высоте 350 миль над землей, Советский Союз в последний раз спустил свой флаг. Казахстан объявил о своей независимости несколько дней назад. Почти шесть месяцев спустя, 25 марта 1992 года, космонавты вернулись в другой мир как граждане новой страны, Российской Федерации, и сотрудники недавно переименованного и организованного национального космического агентства.

Сменный экипаж вылетел с космодрома Байконур, который теперь находится в новом независимом Казахстане, 17 марта. Якобы работа над «Миром» на борту, казалось, продолжалась непрерывно из-за переменчивых политических ветров, и в некоторой степени так и было. . Сменные бригады продолжали ротацию, беспилотные корабли снабжения продолжали стыковаться, а научные эксперименты продолжались.

Но окончательный распад Советского Союза погрузил Россию и бывшие республики СССР в экономический кризис, затронувший Мир и его экипажи. Последние два блока станции, «Спектр» и «Природа», должны были быть запущены в ближайшее время, но экономические проблемы новой страны привели к их замораживанию еще на несколько лет.

Что еще хуже, астронавты заметили, что, хотя беспилотные грузовые корабли «Прогресс», доставлявшие на «Мир» новые припасы и научные эксперименты, продолжали прибывать по расписанию, они часто прибывали с недостающими предметами. Некоторые товары, потерянные из-за отсутствия припасов, могут быть компенсированы, но некоторые, похоже, были украдены. Между тем, недавно обретшая независимость Украина перенаправила свой флот кораблей, радиоантенны которых обычно отслеживают космическую станцию ​​и обеспечивают более регулярную связь с Землей.

Но хотя распад Советского Союза вызвал потрясения, он также принес новых друзей. В соответствии с соглашением 1992 года российские астронавты отправлялись в полеты космических челноков, а американские астронавты – на борт «Мира», а начиная с 1993 года американские полеты шаттлов помогали доставлять единицы и материалы на российскую космическую станцию ​​в рамках программы «Шаттл-Мир».

Как и физическая конструкция “Мира”, программа “Шаттл-Мир” предоставила дорожную карту для международных усилий, которые в конечном итоге должны были построить Международную космическую станцию. Подобно парадигме, международное сотрудничество в космосе стало следующим большим шагом в проектировании космических станций.