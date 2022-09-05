Вспомните разговор с Михаилом Горбачевым [column] | местные голоса

Объявление о смерти Михаила Горбачева на прошлой неделе вызвало очень личные воспоминания.

Рядом с моим столом фотография, подписанная последним руководителем Советского Союза. Фотография была сделана 20 лет назад вместе с членами президентского комитета по будущему авиационной промышленности США, который я возглавлял по указанию президента Джорджа Буша-младшего.

Астрофизик Нил де Грасс Тайсон, бывший министр ВВС Ф. Уиттен Питерс, бывший астронавт Базз Олдрин, аналитик по космосу и обороне Хайди Вуд и исполнительный директор по космосу Роберт Стивенс, Горбачев и я провели приятный и приятный вечер с Горбачевым в доме Жена Владимира Ленина, где она жила после смерти Ленина. Жилье находилось в сельской местности под Москвой и было предоставлено Горбачеву российским правительством для вечерней встречи с нами.

Президентский комитет искал подробную информацию о состоянии космических технологий в мире, чтобы мы могли оценить позицию Соединенных Штатов. В рамках наших европейских расследований мы запланировали визит в Звездный городок, местонахождение российской космической программы, чтобы встретиться с нынешним космическим командованием этой страны.

Незадолго до нашего отъезда персонал сообщил мне, что Горбачев разговаривает по телефону и хочет поговорить со мной. Я был немного ошеломлен, но мне явно позвонили. Мы говорили с переводом и спросили, не включим ли мы встречу с ним, пока будем в Москве. Я сразу же согласился и сразу начал приготовления к тому, чтобы это произошло.

Насколько я помню, встреча была назначена на вечер после того, как мы провели день в Звездном городке. Там мы увидели тренировочные комплексы, на которых космонавты и космонавты участвовали в наших совместных полетах; Посмотрите, как Базз Олдрин подписывает книгу памяти в сохранившемся кабинете Юрия Гагарина, первого человека, отправившегося в космос; Они были почетными космонавтами. Потом мы вернулись в Москву, где автобус в сопровождении милиции отвез нас на обед к Горбачеву. Горбачев тепло приветствовал нас, когда мы вышли из автобуса и направились на прием и ужин. Что я помню, так это то, каким веселым был Горбачев, разговаривая со всеми нами и фотографируя.

После ужина мы поднялись наверх, в конференц-зал, устроенный так, чтобы я мог сидеть напротив Горбачева. Я был окружен остальными моими летными комиссарами и персоналом. Когда началось обсуждение, к нам присоединились два главных советника президента Владимира Путина, которые представились и больше ничего не сказали. Очевидно, это была встреча с Горбачевым, и именно он нес ответственность. По сей день я не знаю, есть ли там путинские чиновники, чтобы учиться или наблюдать.

Бывший советский лидер сосредоточил внимание на опыте России в области космических технологий, в частности космических технологий. Но я был ошеломлен, когда он так ясно сказал, что Соединенные Штаты недостаточно капиталистичны. По его словам, именно Соединенные Штаты не позволяют России конкурировать с ее космическими активами на мировых рынках. Он подчеркнул, что если бы американцы были настоящими капиталистами, мы бы приветствовали конкуренцию, а не использовали бы международные нормы и правила, чтобы вытеснить Россию с рынка.

Здесь я слушал, как последняя династия Ленина читала мне лекции о капитализме. Я ответил, отметив, что правила и нормы, о которых он говорил, являются международными валютными соглашениями и что Россия не может рассчитывать на включение в мировое торговое сообщество, пока курс рубля не установлен по известному курсу. Это означает, что в отсутствие фиксированного курса рубля русские могут предлагать сделки, которые постоянно подрывают их глобальную конкуренцию.

Горбачев улыбнулся и ответил, что проблема рубля требует решения.

Но то, что он делал, было не лишено достоинств. Россия создала и продолжает создавать чрезвычайно мощную авиационную технику. Если он предлагается на мировых рынках по справедливой цене, отражающей применимые обменные курсы, он является привлекательным. Соединенные Штаты купили полеты для астронавтов на борту российских космических кораблей «Союз» и закупили ракетные двигатели российского производства для коммерческого и даже военного использования. Итак, русские строят хорошую технику, имеющую товарный вид, когда они не нападают на Украину или являются плохими глобальными игроками.

Спустя годы я вспоминаю ту встречу и понимаю, как сильно изменился мир, не обязательно к лучшему. Хотя у меня было много разногласий с Михаилом Горбачевым, его присутствие на мировой арене было необходимо. Ужин и дискуссия, которые я и члены президентского комитета провели с ним, были одними из самых памятных событий в общественной жизни.

Представленный бывшим представителем США Робертом С. 16-й округ Уокера в Пенсильвании в течение 20 лет. Он является основателем и генеральным директором MoonWalker Associates, фирмы по связям с общественностью, занимающейся аэрокосмическими и передовыми технологиями, со штаб-квартирой в Арлингтоне, штат Вирджиния. Твиттер: @RobertSWalker1