Вставка фактов: Сколько нефти ЕС все еще импортирует из России?

12 окт (Рейтер) — Импорт российской нефти в Евросоюз и Великобританию упал на 35% до 1,7 млн ​​баррелей в сутки в августе с 2,6 млн баррелей в сутки в январе, но ЕС остается крупнейшим рынком сбыта российской нефти. Международному энергетическому агентству (МЭА).

В среду Польша заявила, что обнаружила утечку в трубопроводе в системе Трушба, по которому нефть доставляется из России в Европу. Это событие усилит опасения по поводу энергетической безопасности Европы после разлива газопровода «Северный поток».

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Великобритания уже прекратила импорт российской нефти после вторжения Москвы в Украину, а ЕС запретит импорт с декабря, чтобы сократить доходы Кремля для финансирования войны.

Этот запрет создаст нехватку нефти из-за общей нехватки сырой нефти в мире.

На сегодняшний день импорт из США заменил около половины потерянного российского импорта в объеме 800 000 баррелей, а треть обеспечила Норвегия.

По данным МЭА, Соединенные Штаты вскоре могут обогнать Россию в качестве основного поставщика нефти в Европейский союз и Великобританию — к августу импорт США отставал от импорта из России на 40 000 баррелей в сутки, по данным МЭА.

За пределами ЕС основными экспортными рынками сырой нефти для России являются Китай, Индия и Турция.

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Какие есть альтернативы российской нефти?

Согласно надвигающемуся запрету, ЕС должен будет заменить дополнительно 1,4 млн баррелей российской нефти на 300 000 баррелей в сутки из США и 400 000 баррелей в сутки из Казахстана, заявило МЭА.

Крупнейшее нефтяное месторождение Норвегии, Йохан Свердруп, производит среднетяжелую нефть, аналогичную российской нефти марки Urals, и планирует увеличить добычу до 220 000 баррелей в сутки в четвертом квартале.

МЭА заявляет, что для полного удовлетворения спроса ЕС потребуется импорт из других регионов, таких как Ближний Восток и Латинская Америка.

Часть российской нефти продолжит поступать в ЕС по трубопроводам.

Насколько ЕС зависит от импорта российской нефти?

Германия, Нидерланды и Польша были крупнейшими импортерами российской нефти в Европе в прошлом году, но у всех трех есть возможность доставлять сырую нефть морским путем.

Однако не имеющие выхода к морю страны Восточной Европы, такие как Словакия или Венгрия, имеют мало альтернатив трубопроводным поставкам из России.

Зависимость ЕС от России поддерживают такие компании, как «Роснефть» (ROSN.MM) и «Лукойл» (LKOH.MM).

Поток российской нефти в Италию и Нидерланды, где у крупной российской нефтяной компании «Лукойл» есть нефтеперерабатывающие заводы, вырос по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило МЭА на основе данных о загрузке за август.

сент. 16 числа правительство Германии взяло под контроль принадлежащий «Роснефти» нефтеперерабатывающий завод Schwedt, который обеспечивает 90% потребностей Берлина в топливе.

Информацию о том, как немецкие нефтеперерабатывающие заводы пытаются обходиться без российской нефти, см. в разделе «Читать дальше».

В сентябре итальянское правительство заявило, что надеется, что ЛУКОЙЛ найдет покупателя для своего нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, на долю которого приходится пятая часть нефтеперерабатывающих мощностей страны.

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Составитель Неригес Адомитис; Монтаж Элейн Харткасл

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