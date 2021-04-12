Встречайте олимпийскую эстафету вольным стилем на 400 человек: Россия – США

В последние годы Соединенные Штаты испытывали проблемы в мужской эстафете 400 вольным стилем. После того, как Соединенные Штаты завоевали золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года, они завоевали золото на чемпионатах мира 2017 и 2019 гг. One VillasenorВ Соединенных Штатах большой состав бегунов, что делает их фаворитом на пути к Олимпийским играм в Токио.

Тем не менее, Россия действительно претендовала на серебро в 2019 году, и может быть лучше в 2021 году. В недавних олимпийских испытаниях России, Климент Колесников Сбросить национальный рекорд в гонке 100 вольным стилем со временем 47,31. К нему присоединился подающий надежды рекордсмен мира. Андрей Минаков В индивидуальной квалификации на Токио По 100 бесплатно. Скорее всего, он также будет включать реле Владислав Гринев, Бронзовый призер в 100 бесплатных матчах от последних чемпионов мира и многолетний международный лидер. Владимир Морозов или же Евгений Рылов. Сможет ли сборная России опередить США? Постараемся выяснить, присмотревшись к временам.

NB: Хотя название сборной России и государственный гимн были запрещены на Олимпийских играх, она все равно сможет выполнять эстафету под названием «Олимпийский комитет России».

Сравнение фиксированного старта

Самый простой способ взглянуть на эту тему – сравнить четыре самых быстрых стабильных старта в каждой команде с 2017 года. Они показаны в таблице. Для сборной России перечисленные четыре пловца будут отобраны в олимпийскую сборную по результатам испытаний.

Соединенные Штаты Америки Россия 1 One Villasenor 46,96 47,31 Климент Колесников 2 Райан Хилд 47,39 47,43 Владислав Гринев 3 Максим Руни 47,61 47,57 Андрей Минаков 4 Зак Яблоко 47,69 47,75 Влад Морозов сумма 3: 09.65 3: 10,06

Результат здесь немного в пользу США, где 46.96 Дресселя извлекли наибольшую пользу. Остальные три ноги кажутся промытыми. Однако мы знаем, что трое из этих пловцов переключатся с начала эстафеты, поэтому мы можем рассчитать более точный прогноз, используя самые быстрые дивизионы полета с каждой стороны с 2017 года. Кроме того, есть хороший шанс, что когда у государств есть свой опыт, времена производятся.

По сравнению с началом миграции

Что касается США, Челеб Дрессел постоянно продвигается вперед, поэтому он остается лидером, а остальные три этапа были изменены, чтобы отразить самые быстрые летающие шпагаты американских пловцов. С российской стороны, Колесников и Минаков значительно снизились, поэтому их эстафетные дистанции не отражают их реальную скорость. В этом упражнении я отказался от ухода Минакова как стабильного стартового времени, а Колесникова поставил впереди. Более того, уйти было невозможно Евгений Рылов Эстафеты после сплита 47,0 в 2019 году. Я использовал ее, чтобы заменить Гринева, у которого в 2019 году были первоклассные ноги.

Соединенные Штаты Америки Россия 1 One Villasenor 46,96 47,31 Климент Колесников 2 Бригадный генерал Фарес 47,08 47,31 Влад Морозов 3 Зак Яблоко 46,86 47,57 Андрей Минаков 4 Натан Адриан 47,08 47.02 Евгений Рылов сумма 3: 07.98 3: 09.21

Здесь мы видим, что Соединенные Штаты получают еще большее преимущество. Примечательно, что 3: 07.98 побьет мировой рекорд. Однако следует учитывать некоторые факторы. Во-первых, в США есть много различных вариантов реле, а это означает, что они не обязательно смогут установить идеальную систему (что предполагает это моделирование). С другой стороны, в России есть пять основных вариантов для четырех локаций, поэтому их состав более стабильный. Более того, у русских есть время Минакова с уверенного старта, которое может быть на полсекунды быстрее, чем у летающего стартера. В приведенную выше модель можно внести некоторые изменения для более реалистичного моделирования.

Корректировки

Со стороны США можно было бы внести две корректировки в более реалистичный прогноз. Во-первых, в то время как Дрессель в 2019 году показал свой личный рекорд 46.96, он немного медленнее вел эстафету. В мужской эстафете он был всего на 47,63, а в смешанной гонке – на 47,34. В этом упражнении мы возьмем самый быстрый из двух дивизионов, а Дрессел опередит 47,34.

Более того, есть соображения, что у США не будет такого точного состава на Олимпийских играх. И Адриан, и Фарис оказались вне шестерки лучших по стране в 2019 году, что выведет их из олимпийского списка. В конечном счете, нет никаких гарантий и нет хорошего способа приспособиться к тому, какие пловцы будут или не будут делать. Однако по мере того, как Соединенные Штаты углубляются, можно с уверенностью предположить, что у них будет три ноги из 47 low или выше. По этой причине я решил оставить три другие ножки на месте.

Для России основной модификацией станет Минаков, который, можно предположить, будет примерно на полсекунды быстрее, чем быстрый старт. Это поставило бы его на 47.07. Скорее всего, все будут такими же.

Соединенные Штаты Америки Россия 1 One Villasenor 47,34 47,31 Климент Колесников 2 Бригадный генерал Фарес 47,08 47,31 Влад Морозов 3 Зак Яблоко 46,86 47.07 Андрей Минаков 4 Натан Адриан 47,08 47.02 Евгений Рылов сумма 3: 08.36 3: 08.71

Этот прогноз снова ставит США в лидеры, но только с 0,35. Все результаты немного на бумаге говорят в пользу Соединенных Штатов.

заключение

Хотя ожидания немного смещены в сторону США, цифры достаточно близки, чтобы указывать на то, что на горизонте приближается привлекательная дуэль. Есть много соображений, например, встречаются ли пловцы одновременно или даже пловцы, квалифицированные для въезда в Соединенные Штаты, могут кардинально изменить результат.

Однако мы можем сказать с уверенностью, что Россия представляет собой реальную угрозу. Запас 0,35 при окончательном падении очень минимален и указывает на то, что гонка может развиваться в любом направлении. Хотя фаворитами могут быть американцы, есть реальный шанс, что россияне заберут золото.

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