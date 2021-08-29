Встречайте Паралимпийские игры: Татьяна Макфадден

Макфадден родился в Кларксвилле в районе Большого Балтимора, штат Мэриленд, но родился в Санкт-Петербурге, Россия, в то время, которая была частью ныне несуществующего Советского Союза. Она окончила среднюю школу Атолтона в 2008 году и получила степень бакалавра гуманитарного развития и семейных исследований в Университете Иллинойса в 2013 году. С тех пор она также получила степень магистра детской жизни в Иллинойсе в 2019 году.

Парализованный ниже пояса при рождении из-за расщелины позвоночника, врожденного дефекта, при котором позвоночник не закрывается, Макфадден ждал 20-21 день операции и чудом выжил. Затем она провела первые шесть лет своей жизни в бедном российском детском доме, который не мог позволить себе инвалидную коляску. Она научилась ходить на руках, чтобы не отставать от других детей. В 1993 году ее удочерила Дебора Макфадден, которая столкнулась с 6-летней девочкой во время посещения приюта во время обычной деловой поездки в качестве уполномоченного по инвалидности Министерства здравоохранения и социальных служб США.

По прибытии в США Макфадден провел 10 операций. Врачи сказали ее матери, что ее здоровье уже значительно ухудшилось и что ей осталось жить максимум два-три года. «Нет, – сказала Дебора Макфадьен. «Вы будете жить очень долго».

Чтобы ускорить физическое восстановление Макфаддена, Дебора и партнерша Бриджит О’Шонесси записали свою дочь на спортивные программы, чтобы укрепить ее силу. Вскоре она стала активно заниматься многими видами спорта, включая баскетбол на колясках, хоккей с бобом, плавание и гимнастику, но больше всего она любила легкую атлетику, вид спорта, в котором она могла использовать свою замечательную силу рук и добиться успеха.

В возрасте 15 лет Макфадден прошла квалификацию и стала самой молодой спортсменкой афинской сборной США по легкой атлетике 2004 года, за которую она выиграла серебряную и бронзовую медали. Собрав еще четыре медали на следующих Играх в Пекине, она продолжила свое спортивное развитие в качестве участника программы легкой атлетики в Иллинойсском университете Урбана-Шампейн.