Встреча Индии с Китаем и Россией на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества | Новости политики

Министр иностранных дел Индии провел переговоры со своими коллегами из Китая и России в преддверии заседания Шанхайской организации сотрудничества.

Министр иностранных дел Индии провел переговоры со своими коллегами из Китая и России в преддверии заседания Центральноазиатского форума безопасности, проходящего в туристическом центре Гоа.

Субраманиам Джайшанкар заявил в четверг, что он подробно обсудил с министром иностранных дел Китая Цинь Ганем двусторонние отношения в кулуарах двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В центре внимания остается решение нерешенных вопросов и обеспечение мира и спокойствия в приграничных районах», — написал он в Twitter после встречи.

Индия и Китай в течение трех лет были вовлечены в интенсивное противостояние, в котором участвовали тысячи солдат, дислоцированных вдоль их спорной границы в восточном гималайском регионе Ладакх.

Встреча на прошлой неделе между их министрами обороны дала представление о том, насколько по-разному две страны видят ситуацию вдоль границы. В то время как Индия обвинила своего соседа в подрыве отношений путем нарушения двусторонних соглашений, Китай заявил, что пограничные условия «в целом стабильны».

В результате столкновения тремя годами ранее в Ладакхе погибли 20 индийских солдат и четверо китайцев.

Джайшанкар также сказал, что провел «всесторонний обзор двустороннего, глобального и многостороннего сотрудничества» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Растущая зависимость России от Китая

Аналитики говорят, что Индия, вероятно, обеспокоена растущей зависимостью России от Китая, который продолжает свое вторжение в Украину.

Отношения Нью-Дели с Москвой, его союзником по холодной войне, остаются прочными. Ему не удалось осудить Кремль за вторжение в Украину, и он стал крупнейшим покупателем российской нефти на фоне попыток Запада урезать нефтяные доходы Москвы во время ее войны с Киевом.

Усиление влияния Пекина на Москву может вызвать беспокойство у Индии, поскольку она по-прежнему покупает большую часть своего оборонного оборудования в России.

Министры иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой доминируют Москва и Пекин, прибыли в Гоа, Индия, где они, как ожидается, обсудят углубление экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности в регионе в пятницу. Саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества запланирован на июль.

Пакистан, заклятый враг Индии, также является членом Шанхайской организации сотрудничества. Его министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари совершает первый визит высокопоставленного пакистанского чиновника в Индию почти за десятилетие.

Присутствие Зардари вызвало слухи об улучшении натянутых отношений между двумя странами Южной Азии, хотя оба министра опровергли слухи о двустороннем разговоре.

«Во время моего визита, посвященного исключительно Шанхайской организации сотрудничества, я рассчитываю на конструктивные обсуждения с моими коллегами из дружественных стран», — написал Зардари в Твиттере перед тем, как отправиться в Индию.

Две страны имеют историю ожесточенных отношений, особенно из-за Кашмира, спорной территории в Гималаях, которая разделена между ними, но на которую полностью претендуют обе страны. Индия и Пакистан вели две войны за Кашмир с тех пор, как они обрели независимость от британского колониального господства в 1947 году.

Ранее в четверг Джайшанкар провел переговоры с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжаном Мином, а также, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Узбекистана.

Россия и Китай создали Шанхайскую организацию сотрудничества в 2001 году в качестве противовеса альянсам США от Восточной Азии до Индийского океана. В группу входят четыре страны Центральной Азии, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, который Россия считает своим задним двором.

В 2017 году членами стали Индия и Пакистан, а позже в этом году к ним присоединится Иран.