Встреча министра обороны Китая с российским коллегой в Москве | Новости, спорт, вакансии

Министерство обороны Китая сообщило в пятницу, что министр обороны Китая генерал Ли Чанфу на следующей неделе посетит Россию для встреч со своим коллегой Сергеем Шойгу и другими военными чиновниками.

Визит Ли подчеркивает укрепление взаимодействия Китая с Россией, с которой он в значительной степени согласовал свою внешнюю политику в попытке изменить мировой порядок, чтобы уменьшить влияние Соединенных Штатов и других западных демократий.

Китай отказался критиковать вторжение России в Украину, обвиняя США и НАТО в провокации Москвы. Во время визита в Пекин в 2022 году президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, «без ограничений» отношения между двумя странами.

Представитель Минобороны полковник Тан Кефей сообщил, что Ли посетит Российскую военную академию во время своего визита с 16 по 19 апреля.

Поездка последовала за официальным визитом Си в Москву в прошлом месяце, который подчеркнул, что Китай все больше становится главным партнером в отношениях, поскольку он обеспечивает России политическое прикрытие и экономическую помощь во время ее войны на Украине.

Однако формально Китай сохраняет нейтралитет в конфликте и пока не полностью поддерживает действия России.

В то время как Москва и Пекин заявили, что будут расширять контакты между своими военными и организовывать больше совместных военно-морских и воздушных патрулей и учений, министр иностранных дел Китая заявил в пятницу, что Китай не будет помогать России оружием, как опасаются Соединенные Штаты и другие западные союзники.

«Китайско-российские военные отношения продолжают работать на высоком уровне, и достигнут новый прогресс», Тан был процитирован в пресс-релизе министерства, объявляющем о визите Ли.

в «Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое координационное партнерство в новую эпоху» Он обогащен «Стратегическая коммуникация, совместные учения и практическое сотрудничество» На военном уровне, сказал Тан.

Военная мощь Китая сосредоточена в Комитете по военным делам правящей Коммунистической партии, возглавляемом Си и двумя заместителями председателя.

Ли, работающий авиационным инженером, находится под санкциями США из-за закупки Китаем российских истребителей и ракет ПВО. Он был назначен министром в марте на ежегодном собрании церемониального законодательного собрания Китая.



