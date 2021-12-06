Встреча Раджнатха и Шойгу: Индия и Россия подписывают соглашения о стрелковом оружии и военном сотрудничестве

Министр обороны Раджнат Сингх в понедельник встретился со своим российским коллегой генералом Сергеем Шойгу, чтобы обсудить стратегическое сотрудничество и совместное производство военной техники.

Сингх сказал, что у него были «продуктивные, плодотворные и содержательные двусторонние обсуждения» по вопросам сотрудничества в сфере обороны с российским министром обороны. «Индия высоко ценит твердую поддержку Индии со стороны России. Мы надеемся, что наше сотрудничество принесет мир, процветание и стабильность всему региону. Мы рады подписать ряд соглашений / контрактов / протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества», — сказал Сингх. в заявлении. Разрешать.

Плодотворные, плодотворные и содержательные двусторонние дискуссии по вопросам сотрудничества в сфере обороны прошли сегодня в Нью-Дели с министром обороны Российской Федерации генералом Сергеем Шойгу. Индия ценит свое особое и выдающееся стратегическое партнерство с Россией. pic.twitter.com/9WNBx6m7ok — Раджнатх Сингх (@rajnathsingh) 6 декабря 2021 г.

Он также сказал, что Индия «ценит свое особое и выдающееся стратегическое партнерство с Россией».

Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыли в Индию в воскресенье вечером в рамках диалога «2 + 2» между Индией и Россией.

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Следующая встреча министров России и президента России Владимира Путина с премьер-министром Нарендрой Моди намечена на сегодня позже. Ожидается, что две страны подпишут различные соглашения о расширении сотрудничества в области обороны, торговли, энергетики, технологий и инвестиций.

Высокопоставленные лидеры также обсудят Афганистан во время переговоров в формате 2 + 2 и министров иностранных дел.

Перед началом саммита Индия согласилась на крупную сделку с Россией на приобретение автоматов Калашникова AK 203 стоимостью 5000 крор. В рамках этого совместного индийско-российского проекта в Корве, штат Амети, будет изготовлено около 5 автоматов Калашникова АК 203.

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