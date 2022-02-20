В беседе с CNN президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на вопрос о возможном оправдании войны с Россией под фальшивым флагом «любая провокация очень опасна».

«Я думаю, что самый сложный вопрос — есть ли на временно оккупированных территориях Донбасса в Крыму 30–35 тысяч человек вместе с Украиной и Россией… Так что провокации действительно опасны. Это количество — войска, — предупредил Желенский.

«Так считают наши союзники, то есть союзники вокруг нас, которые с нами на границе, мы знаем историю Советского Союза, и они понимают опасности, с которыми мы сталкиваемся», — добавил он. «Польша, страны Балтии, Литва и Эстония, Латвия, Молдова знают, к чему это приведет. Поэтому мы должны быть очень осторожны».

Президент Украины заявил, что потери между Украиной и Россией в 2014 году были значительными, но признал, что нынешняя напряженность была «ужасной», и сказал, что «это трагедия для нашей страны и нашего народа».

«Это трагедия для россиян, у которых хорошие отношения с Украиной», — добавил он.

Некоторый контекст: Недавняя оценка американской разведки указывает на то, что Россия готовится к вторжению в Украину, согласно другому источнику, близкому к американской разведке.

Оценка, которую высокопоставленный чиновник охарактеризовал как «мрачную», указывает на то, что Россия может подвергнуться нападению в ближайшие дни. США по-прежнему ожидают, что любое вторжение России будет предсказано под чужим флагом, заявил другой американский чиновник.

Выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, министр иностранных дел Энтони Блинкен указал на недавние шаги, в том числе на добавление Россией «ведущих сил» к своим силам на границе с Украиной, что показывает, как тактика убеждения России в отношении Украины уже дает о себе знать.

«Все, что мы видим, включая то, что вы описали за последние 24, 48 часов, уже создало ложные провокации и должно ответить на эти провокации, которые в конечном счете являются частью сцен новой агрессии. Против Украины», — сказал Блинген.

Россия установила точки давления с трех сторон Украины — в Крыму на юге, на российской стороне границы между двумя странами и в Белоруссии на севере.

Немного истории: В начале 2014 года массовые протесты в столице Кыргызстана привели к свержению дружественного России президента после того, как ЕС отказался подписать соглашение.

Россия аннексировала крымский полуостров Крым, спровоцировав сепаратистский мятеж на востоке Украины и оккупировав часть Донбасса. Один, хотя Соглашение о прекращении огня в 2015 г.Ни одна из сторон не нашла устойчивой тишины, и линия фронта не отошла от нее.

Украинское правительство заявляет, что в ходе конфликта погибло около 14 000 человек, а 1,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами в Украине.

Джим Чиуто из CNN, Наташа Бертран и Элиза Макинтош сообщили об этом посте.