Вступление Беларуси в войну на Украине может быть рискованным даже для Путина Мнения

За последние восемь месяцев Беларуси удалось отойти от прямого участия в войне на Украине, хотя она и послужила плацдармом для масштабного вторжения России в соседнюю страну. В феврале российские войска начали безуспешное наступление на Киев с территории Беларуси.

Минск также предоставил материально-техническую поддержку, линии снабжения и медицинскую помощь российским солдатам и аэродромам для авиаударов по Украине. Также поступали сообщения об отправке белорусских танков и боеприпасов на Донбасс и в оккупированный Крым.

Но ранее в этом месяце президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что его страна может присоединиться к битве в российско-украинской войне. 10 октября белорусский лидер объявил о развертывании «Совместной белорусско-российской военной группы» в ответ на предполагаемую угрозу нападения со стороны Украины.

Этот шаг представляет собой значительную эскалацию роли Беларуси в войне. Это указывает на то, что Лукашенко готовит белорусскую общественность, которая с самого начала конфликта решительно выступала против развертывания белорусских вооруженных сил для боевых действий в Украине, одновременно ищет официальное, хотя и нереалистичное, оправдание для более активного участия Беларуси в конфликт.

Однако прямое участие в войне может быть очень рискованным для режима в Минске и даже для самого Кремля и может быть очень трудновыполнимым.

Активизация доктрины государственной защиты союза

Недавняя аннексия Россией четырех украинских областей уменьшила возможности Лукашенко для маневра перед лицом требований России о помощи в военных действиях. Кремль теперь может фактически заявить, что украинская контратака в оккупированных Донбассе и Херсонской области является атакой на союзное государство между Россией и Беларусью, договоренность между двумя странами, которая предполагает тесную политическую и экономическую интеграцию.

В совместной военной доктрине этого альянса, подписанной Лукашенко под давлением Кремля в ноябре прошлого года, говорится, что любая военная акция против одного из его членов является нападением на союзное государство в целом.

Совместная военная группа Беларуси и России является частью Единой оборонной политики Союзного государства. Объявив о своем развертывании, Лукашенко фактически заявил, что Беларусь находится в «предвоенном положении».

Неясно, что именно это повлечет за собой в военном отношении и насколько велики будут силы. Но «быстрое развертывание», о котором говорил Лукашенко, обычно предполагает доведение численности войск до их полной численности, активизацию разведывательной деятельности, налаживание связи и оперативных систем, повышение боевой готовности и т.д.

Это также может привести к частичной мобилизации резервистов и приведению в боевое дежурство сил территориальной обороны, которые в последние годы неоднократно привлекались к учениям на белорусской земле.

В настоящее время в белорусской армии насчитывается около 65 000 солдат, из них около 20 000 человек вспомогательного состава и курсантов. Это означает около 45 000 регулярных войск. Однако их боеготовность может быть не столь высока, учитывая, что в мирное время они обслуживают лишь часть имеющихся сил.

Но по сообщениям СМИ, тайная мобилизация началась под видом проверки боевых возможностей войск и их готовности. На этом этапе группа поддержки может включать мужчин в небольших городах и деревнях и ориентироваться на них. Сообщается, что белорусским солдатам запретили выезжать за границу.

Дислокация белорусских войск в Украине

У президента России Владимира Путина достаточно рычагов, чтобы заставить Лукашенко отправить белорусские войска на поле боя. Вопрос в том, есть ли смысл это делать.

Политическая судьба белорусского лидера оказалась в руках Кремля после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года, когда его поддержка помогла удержать его режим и подавить массовые антиправительственные протесты.

С тех пор способность Лукашенко сопротивляться требованиям России ослабла. Он уступил значительную часть экономического и оборонного суверенитета Кремля, подписав несколько «интеграционных» документов и связав внешнюю политику Беларуси с политикой России.

Путин также может настаивать на создании совместного белорусско-российского военного командования, на что ранее Беларусь не соглашалась. Если это произойдет, Беларусь будет лишь на бумаге говорить о принятии решений, в частности, о выводе белорусских войск через границу. Но на практике решения, скорее всего, будут принимать российские генералы.

Но неясно, в какой степени белорусские силы, не имеющие военного опыта, могут быть выгодны России. Мало того, что их будет немного, но они также, вероятно, будут в плохом настроении, что может сделать их скорее помехой, чем активом.

Самой России также не хватает большого количества обученных и хорошо оснащенных сил для открытия новой линии фронта вдоль белорусской границы, которую Украина, со своей стороны, укрепила, заминировала и взорвала мосты.

Украинские военные эксперты также предупредили, что Украина может нанести упреждающий удар, если обнаружит вооруженные силы, приближающиеся из Беларуси, и ее целями могут быть жизненно важные объекты белорусской инфраструктуры. Это также помешало бы Лукашенко пересечь границу.

народные беспорядки

Поскольку структуры гражданского общества в Беларуси подавлены, а протестующие и лидеры оппозиции находятся в тюрьмах или за границей, вероятность немедленных народных волнений, если Лукашенко объявит о мобилизации или отправке белорусских войск для боевых действий в Украине, может быть невелика.

Однако публичный проект по-прежнему будет представлять значительные политические риски для Лукашенко. Русская война на Украине с самого начала была очень непопулярна среди белорусской общественности. Согласно недавнему опросу Chatham House, только 9 процентов респондентов поддерживают отправку белорусских войск в Украину.

Это может ослабить и без того низкий уровень народной поддержки Лукашенко и дестабилизировать его режим. Отправка войск к границе или воевать в Украине оставит белорусского президента без должным образом обученной и экипированной армии в Минске для его защиты. Ведь для подавления массовых протестов в 2020 году пришлось мобилизовать ряд подразделений белорусской армии.

Белорусская оппозиция может попытаться использовать это в своих интересах. Некоторые оппозиционные силы уже проявили больший интерес к менее мирному сопротивлению после того, как гражданские протесты не привели к политическим переменам.

Во вновь сформированном Едином переходном кабинете две должности заняли дезертировавшие сотрудники белорусских силовых структур и прокуроры. Сейчас они создают сеть добровольцев, готовых к массовому восстанию против режима Лукашенко и «российской оккупации».

Кроме того, по словам лидера оппозиции Светланы Цыханоской, 1500 белорусов воюют вместе с украинской армией и еще больше готовятся присоединиться к ней.

Если Лукашенко соберет войска и направит их в Украину, Запад наверняка введет более жесткие санкции, которые нанесут ущерб и без того неустойчивой белорусской экономике. Это, в сочетании с непопулярностью президента, облегчит оппозиции поощрение отступничества от белорусской политической элиты и может привести к народным волнениям.

Лукашенко потребует от Москвы большей политической, экономической поддержки и поддержки в сфере безопасности, что может отвлечь Путина от Украины. Народное восстание в Белоруссии может быть очень опасно для российского президента, поскольку может устранить одного из его ближайших соратников и спровоцировать политические беспорядки в самой России.

Короче говоря, развертывание белорусских сил на театре военных действий в Украине может быть не очень эффективным на местах и ​​может ускорить падение Лукашенко — это Кремль признает и учитывает при принятии решений.

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