ФРАНКФУРТ, Германия. Расположенная в Австрии дочерняя компания российского государственного Сбербанка, скорее всего, обречена на банкротство после бегства вкладчиков из-за последствий вторжения России в Украину.

Европейский центральный банк, или Европейский центральный банк, заявил рано утром в понедельник, что банк имел активы в размере 13,6 млрд евро на конец прошлого года, но наблюдал «значительный отток депозитов» из-за «геополитической напряженности».

Также рано утром в понедельник BBC сообщила, что российский рубль упал примерно на 30% до нового рекордно низкого уровня по отношению к доллару США в результате новых жестких санкций, наложенных на Россию и ее лидеров.

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Россияне уже стоят в длинных очередях, опасаясь, что их банковские карты могут перестать работать или что будут введены ограничения на сумму наличных, которую они могут снять. По данным Би-би-си. Она сказала, что новый запрет на использование Центральным банком России почти 630 миллиардов долларов валютных резервов подрывает его способность защищать рубль. Инфляция, вероятно, возрастет из-за слабой валюты.

Европейский центральный банк заявляет, что базирующийся в Вене Sberbank Europe AG «скорее всего не сможет погасить свои долги или другие обязательства в срок». Банк является дочерней компанией Сбербанка России, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому правительству.

Кроме того, Европейский совет по принятию банковских решений сообщает, что он ввел запрет на выплаты денег, причитающихся банку, и ограничение суммы, которую могут снять вкладчики. Совет примет решение о других шагах, которые могут включать реструктуризацию банка, его продажу или ликвидацию.

Sberbank Europe имеет 185 отделений и насчитывает более 3 933 сотрудников.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.

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