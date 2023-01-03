Вторжение Москвы в Украину вызвало «переоценку ценностей» в западных университетах, поскольку ученые переосмысливают российские исследования

Когда более 2000 специалистов в области славистики, восточноевропейских и евразийских исследований со всего мира соберутся в конце этого года в Филадельфии на свою крупнейшую ежегодную конференцию, вторжение России в Украину будет доминировать в дискуссиях — или, хотя, в меньшей степени, будет иметь большое значение для обсуждения. .

В Украине неоправданная война Москвы унесла жизни десятков тысяч людей и разрушила города и поселки. В университетах по всему Западу она выдвинула историю российского империализма и колониализма на передний план славянских и евразийских академических дискуссий — от истории и политологии до искусства и литературы.

Война заставляет ученых, факультеты и университетских чиновников задаваться вопросом, как они преподают историю России, бывшего Советского Союза и региона, какие учебники и источники они используют, кого они нанимают, какие архивы они раскапывают для информации, и даже какие факультеты назвать.

Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES) «деколонизировалась» — и это Описывать как «глубоко политическая работа по переоценке давних и слишком часто интернализированных иерархий, отказу от власти и ее восстановлению» — тема ее конференции 2023 года.

«Полное вторжение России в Украину привело к широко распространенным призывам к переоценке и трансформации ориентированных на Россию властных отношений и иерархии в регионе и того, как мы их изучаем», — говорится в уведомлении ассоциации к соглашению.

«Война — это действительно волнующее событие, и академические круги — как часть этого мира — были потрясены», — говорит Радио Свобода Эдвард Шац, директор Центра европейских, российских и евразийских исследований (CERES) при Университете Торонто. . «Я чувствую, что невозможно делать все так, как мы делали все это время. Что-то должно измениться. Вопрос в том, насколько это изменится и до каких размеров».

Шац говорит, что в январе преподаватели CERES проведут двухдневную встречу, чтобы обсудить ряд вопросов, включая учебную программу и вопрос о том, следует ли изменить название центра. Некоторые преподаватели задаются вопросом, почему в названии учебного заведения, занимающего территорию, охватывающую два континента и простирающуюся от Атлантического до Тихого океана, указана только одна страна — Россия.

Тем временем Кембриджский университет в Британии проводит цикл лекций под лозунгом «Переосмысление славистики. Среди других примеров ученые в Северной Америке работают над сборником статей, который концентрация На тему «Деколонизация искусства и материальной культуры в Восточной Европе и Евразии».

Травма «упущена из виду»

Многие ученые говорят, что российское государство привлекает большое внимание академических кругов за счет колонизированных государств, регионов и групп, включая Украину, Кавказ и Среднюю Азию, а также общин этнических меньшинств в самой России. На сцене доминируют Санкт-Петербург и Москва — столицы России со времен царизма и Советского Союза.

Сторонники деколонизации или «децентрализации» призывают к включению большего количества голосов из этих стран и регионов в учебные программы по истории, литературе, культуре, политологии и экономике России, Советского Союза и Евразии.

Оксана Шевелл, профессор политологии Университета Тафтса в Массачусетсе и президент Американской ассоциации украиноведения, говорит, что многие ученые в регионе считают, что академические круги «в значительной степени упускают из виду» травму, нанесенную российским империализмом и колониализмом.

Вместо этого основное внимание, как правило, сосредоточено на москвоцентричном представлении о том, что российское и советское государства принесли этим обществам «модернизацию, образование и индустриализацию».

«Ученые, изучающие нероссийские районы бывшего советского пространства, по сути, в один голос говорят о необходимости деколонизации советских и постсоветских исследований», — сказал Шеффель Радио Свобода.

Этот голос не слышен и на него не реагируют все в поле. Ученые, призывающие к переменам, говорят, что сталкиваются с сопротивлением со стороны некоторых ученых, ориентированных на Россию.

Потенциальное влияние начального сдвига выходит за рамки необходимости переписывать лекции и включать новый материал. Это также может повлиять на текущие и будущие исследовательские проекты, а также вернуться в прошлое, что приведет к более тщательному изучению прошлой работы.

«неправильно оценены и неправильно поняты»

Об этом сообщила Радио Свобода Валентина Измирлиева, директор Гарримановского института российских, евразийских и восточноевропейских исследований при Колумбийском университете.

«Это все еще развивающаяся ситуация, и трудно предсказать, как все изменится через год», — сказала Измирлиева.

Эрика Марат, профессор политологии в Национальном университете обороны в Вашингтоне и эксперт по Центральной Азии, говорит, что стремление украинских ученых бросить вызов статус-кво в академических кругах вдохновило тех, кто изучает другие регионы, управляемые Москвой. «Война в Украине и то, как говорят украинские ученые, действительно открывают перед нами много возможностей», — сказала она Азаттыку.

Работу экспертов из нерусских регионов и обществ недостаточно серьезно воспринимают их коллеги, говорит Виталий Черницкий, украинский профессор славянских и евразийских языков и литератур Канзасского университета. другие.





Чернецкий сказал, что Украина «неверно оценивается и неправильно понимается» на Западе, потому что российские ученые доминируют в дебатах.

В качестве примера, по его словам, одна из причин, по которой многие в этой области ожидали быстрого падения Киева после российского вторжения в феврале, заключалась в том, что они купились на нарратив о том, что Украина является «разделенной» страной с плохим чувством национальной идентичности.

Университеты редко предлагают курсы по истории или культуре Украины, крупнейшей страны Европы по размеру и седьмой по численности населения. Одной из основных причин было отсутствие студенческого спроса, что, по мнению ученых, является результатом постоянного внимания к России, хотя война привела к росту интереса.

Украина была «частью большого списка 15 постсоветских или восточноевропейских стран между Германией и Россией», — сказал Черницкий, который 1 января стал вице-президентом ASEEES.

Украинская диаспора сыграла важную роль в продолжении украинистики на Западе, финансируя приглашенных профессоров и языковые курсы в некоторых университетах, сообщили ученые Азаттыку.

Джон Всетецка, 33-летний аспирант, который в следующем году защитит диссертацию по истории Украины, говорит, что таким ученым, как он, изучающим не Россию, а бывшие советские республики, трудно найти преподавательские места на курсах повышения квалификации.

«Немногие оставили свою временную работу» в качестве исследователей или приглашенных профессоров, сказал Феситика. В результате, добавил он, происходит «утечка мозгов» из академических кругов, представляющих региональный опыт.

миграционный эффект

Ученые говорят, что евразийские регионоведение в России и советские исследования в Соединенных Штатах исторически преподавались с точки зрения москвоцентризма из-за огромного влияния ученых, родившихся в России, которые помогли создать эту область.

Кларенс Мэннинг, заведующий кафедрой славистики Колумбийского университета и один из немногих экспертов по Украине в свое время, высказал этот аргумент в 1957 году. Статья.

Основная школа мысли в американских академических кругах писала, что «все в старой Российской империи — русские». Эти ученые, названные «русскими первыми», повторяли «старые традиционные формулы, установленные русской наукой еще до [1917] революции» и относился к России, а затем к Советскому Союзу как к «единому государству».

Отсутствие интереса к «нерусским славянским языкам и истории» было «жалко, ибо оно имело тенденцию давать направления в главных центрах, русскую, если не советскую, ориентацию, факт, который вызовет резонанс в последующий период «.

Шестьдесят пять лет спустя эти последствия все еще ощущаются.

Сьюзен Смит-Питер, профессор истории России в Колледже Статен-Айленда в Нью-Йорке, говорит, что учение Василия Ключевского, исследователя имперской эпохи и одного из основоположников современной российской историографии, было по существу перенесено в Соединенные Штаты. Состояния.





По ее словам, Ключевский, умерший в 1911 году, отрицал существование Украины как народа и культуры, отличных от России. Среди его учеников в Москве был Михаил Карпович, который обучал поколения русских ученых в течение трех десятилетий в Гарвардском университете, с 1927 по 1957 год.

Киев, Россия, Россия

Карпович «отвергал историографическую легитимность отдельной украинской истории», пишет Питер В. Смит. Сообщение блога В результате, добавил он в этом месяце, работы украинских ученых «часто не включаются в работу российских историков».





Один из основных нарративов, переданных иммигрантами от историков имперской эпохи и который до сих пор широко изучается в Соединенных Штатах, состоит в том, что Россия является прямой и единственной наследницей Киевской Руси, также известной как Киевская Русь, от Украинское название города – государства, достигшего пика своего могущества до столетия основания Москвы.

Путин, который ложно утверждал, что украинцы и русские — «один народ», и в многочисленных исторически неточных письменных и устных высказываниях утверждал, что Украина не имеет права на существование как полностью суверенное государство, использовал это сильно упрощенное понятие преемственности в попытках оправдать его война.

Его искаженная версия истории, по-видимому, лежит в основе того, что многие аналитики называют одержимостью Путина контролем над Украиной.





Крупномасштабное вторжение, по словам Смита Питера, «привело к периоду самоанализа в российских исследованиях» и заставило ученых пересмотреть свои методы работы.

Она сказала, что «радикально изменит» способ преподавания российской и советской истории, чтобы включить взгляды колонизированных народов и поставить под сомнение упрощенную преемственность между Киевской Русью и Россией.

она Она предлагает что российские ученые, особенно работавшие в советский период, должны учить украинский язык, чтобы пользоваться украинскими архивами.

«Люди умирают из-за этого».

Марк Стейнберг, почетный профессор истории России в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейне и соавтор широко используемого учебника «История России» вместе с покойным Николаем Рясановским, сказал Радио Свобода, что нынешние дебаты не новы.

Стейнберг говорит, что академическое сообщество задалось вопросами о российском и советском империализме и колониализме и о том, как их преподавать, с момента падения коммунизма в конце 1980-х годов. Он говорит, что с годами сфера деятельности изменилась: теперь университеты ищут ученых, специализирующихся на Российской империи, а не на государстве, и знающих второй региональный язык помимо русского.

Тем не менее, по словам Стейнберга, российское вторжение в Украину «расширило поле для понимания империи и колониализма как никогда раньше». «Раньше все это было академической дискуссией, но теперь из-за этого умирают люди».

Задача ученых сейчас состоит в том, чтобы понять, как российский империализм и колониализм влияют на то, как они думают или подходят к своим предметам. «Я думаю, что это самая интересная трансформация и, возможно, самая спорная», — сказал он.

Что касается учебника «История России», Стейнберг сказал, что он внес «некоторые важные изменения в сторону того, чтобы подвергнуть сомнению простые предположения о преемственности Киева и Москвы, и разовьет их дальше в десятом издании».

Черницкий сказал, что, хотя некоторые институты и профессора вносят изменения в свои классы и учебные программы, область все еще нуждается в «глубоких и структурных» изменениях.

«Здесь важно не терять импульс, потому что крупные академические институты склонны к апатии», — сказал он.