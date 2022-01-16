Председатель комитета Палаты общин по обороне Тобайас Эллвуд заявил, что вторжение России в Украину «неизбежно и неизбежно».

Депутат-консерватор сделал свое заявление после масштабной кибератаки на Украину, в результате которой большая часть страны осталась без тепла, света и доступа к деньгам.

Говоря с Daily Mail об инциденте, который, по мнению экспертов, был попыткой президента Владимира Путина дестабилизировать Украину перед физическим вторжением, г-н Эллвуд сказал: «Я боюсь, что вторжение российских войск неизбежно, и мы допустили его. случаться.

У нас была возможность разместить на Украине достаточно военной техники и личного состава, чтобы заставить президента Путина дважды подумать о вторжении, но мы этого не сделали.

Тобиас Эллвуд (@Yui Mok/PA)

Он добавил: «Только президент Путин знает, что он собирается делать дальше, но следующая неделя может оказаться решающей.

«Он загнал себя в угол, и после того, как НАТО отказалось подчиниться его угрозам, кажется, что остался только один выход».

В последующем твите Эллвуд написал: «Россия на грани вторжения. Мы еще раз попытаемся перекроить карту Восточной Европы. История спросит — почему мы не извлекли уроков из истории?»

В субботу госсекретарь Лиз Трасс осудила наращивание российской военной мощи на границе с Украиной и призвала Москву «прекратить агрессию».

«Россия ведет дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину», — написала она в Twitter.

Россия должна прекратить свою агрессию, снизить эскалацию и начать содержательные переговоры.

На прошлой неделе после визита в Скандинавию министр обороны заявил, что вторжение России в Украину нарушит «основные свободы и суверенитет».

Бен Уоллес сделал свое второе за неделю предупреждение Москве, заявив, что любая агрессия России против Украины будет иметь «последствия».

Напряженность на границе с Украиной остается нестабильной, поскольку Соединенные Штаты указывают, что Москва готовит «ложную операцию», чтобы спровоцировать вторжение на соседнюю территорию.

История продолжается

На прошлой неделе Уоллес встретился с скандинавскими партнерами, чтобы обсудить продолжающуюся российскую агрессию и наращивание военной мощи на границе с Украиной, где при расколе было мобилизовано около 100 000 военнослужащих.

Министр обороны сказал: «Великобритания и наши скандинавские партнеры едины в нашем подходе к поддержке европейской безопасности.

Солдат занимает позицию в окопе на линии разграничения возле села Ясин, которое контролируют пророссийские сепаратисты, восточная Украина (Алексей Александров / AP)

Мои обсуждения на этой неделе вращались непосредственно вокруг углубления двусторонних отношений, общей безопасности и последствий российской агрессии против Украины.

В наших дискуссиях было ясно, что вторжение России в Украину будет стратегической ошибкой, нарушающей основные свободы и суверенитет.

Великобритания и страны Северной Европы имеют долгую и общую историю.

«Наши европейские соседи и союзники остаются важными партнерами, поскольку мы работаем вместе, чтобы защищать наши общие ценности, противостоять общим угрозам и укреплять устойчивость наших соседей, и Великобритания всегда будет с ними».