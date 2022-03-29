Вторжение России в Украину реально, а не «организовано»

Утверждение: вторжение России в Украину «написано и организовано»
Спустя несколько недель после российского вторжения в Украину некоторые в социальных сетях предположили, что вооруженный конфликт — это все для галочки.
«Хм: Помолимся за Украину! Я: Все написано и организовано», — говорится в тексте на букву А. 25 февраля Фейсбук мемналоженное на изображение Джокера.
Пост вызвал более 1400 взаимодействий за неделю, и аналогичные версии заявления были распространены в Твиттер И я смешная.
Но утверждение неверно. От санкций против России до фото- и видеодоказательств войны — доказательств того, что конфликт на Украине реален, предостаточно.
USA TODAY обратились к пользователю Facebook, который поделился заявлением, чтобы получить комментарий.
Вторжение реально
Президент Владимир Путин заявил 24 февраля после нескольких месяцев безуспешных дипломатических усилий. в видео Россия вторгнется в Украину.
Вскоре Россия начала широкомасштабное военное наступление. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 февраля, что 137 украинских военных и мирных жителей были убиты, еще сотни получили ранения.
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Множество фото- и видеодоказательств свидетельствуют о российском вторжении. USA TODAY ранее взяла интервью у ряда украинцев на местах, многие из которых описали опасные условия в стране.
В ответ на вторжение несколько стран объявили санкции против России. Даже Швейцария, сохранявшая нейтралитет на протяжении сотен лет, присоединилась к санкциям ЕС.
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По данным на 28 марта, в Украине зафиксировано 2975 жертв среди мирного населения. ООН. Это включает 1151 убитого и 1824 раненых, хотя Организация Объединенных Наций заявила, что фактические цифры «намного выше».
В ООН заявляют, что большинство жертв было вызвано «применением взрывных устройств большой площади», включая обстрелы, реактивные системы залпового огня, реактивные снаряды и удары с воздуха. Хотя точные цифры не ясны, некоторые оценки Что от 7000 до 15000 российских солдат были убиты за первые четыре недели конфликта.
Международные агентства, в том числе Всемирная организация здоровья, Фонд ООН в области народонаселения И Международный Валютный Фонд Они признали вторжение России в Украину. Гуманитарные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, То Международный медицинский корпус Другие направили группы в Украину, чтобы помочь гражданскому населению и доставить предметы первой необходимости.
Репортеры со всего Глобализм Владеет упомянул На передовой с начала вторжения и ежедневные сводки о воздушных налетах, бомбоубежища и семьи Бегите в Польшу. Международные новостные организации могут участвовать Он живетпотокии корреспонденты убийство И пострадавший.
Синтия Хуберпрофессор истории Колледжа Святого Креста, специализирующийся на российских СМИ и дезинформации, говорит журналистам и обычным людям из различных правительств, что никто не спорит с тем, что что-то происходит.
Даже российские государственные новостные источники заявили, что сильно искаженный Он преуменьшил значение войны: «Они не обсуждают тот факт, что идет конфликт».
«Происходит массовый кризис, и попытки сказать, что это не халатность, а преступление, если честно», — сказал Хубер, имея в виду миллионы беженцев, бежавших из Украины.
Широко сообщалось о гуманитарных, экономических и политических последствиях российского вторжения. Процитировано много людей, утверждающих, что российско-украинский конфликт находится «в фазах». обнажение клипов Это не имеет ничего общего с войной из-за «актеров кризиса» или фальшивого оружия.
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Тим ВингерД., адъюнкт-профессор компьютерных наук в Университете Нотр-Дам, изучающий, как люди потребляют информацию, отметил, что это не первый случай, когда люди отвергают все доступные доказательства, документирующие конфликты. Он привел аналогичную, безосновательную версию о захвате Афганистана талибами.
«Абсурдно думать, что Россия не вторгается, не несет потерь, не причиняет такого рода ущерб и несчастья», — сказал Венгер.
Наша оценка: Неправильно
На основе нашего исследования мы оценили ошибочность утверждения о том, что российское вторжение в Украину было «спланировано и организовано». Существует достаточно доказательств того, что конфликт в Украине реален. На фотографиях и видео от репортеров на местах видны поврежденные здания, раненые мирные жители и беженцы, бегущие из Украины. Международные агентства подтвердили тысячи жертв, и несколько стран и гуманитарных организаций отреагировали на конфликт.
Наши источники для проверки фактов:
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- США СЕГОДНЯ, 24 февраля, Россия объявляет войну и начинает наступление на Украине; Я упомянул взрывы
- USA TODAY, 24 февраля, Байден подробно рассказал о новых санкциях против России на фоне роста числа погибших в Украине
- USA TODAY, обновлено 6 марта, Украина защищается от российского вторжения
- США СЕГОДНЯ, 1 марта, российские войска осаждают Харьков, поскольку украинское вторжение усиливается
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