Вторжение России в Украину: список ярких моментов 25-го дня | Новости

Поскольку российско-украинская война подходит к своему 25-му дню, мы видим значительный прогресс.

Это основные события, которые произошли до сих пор в воскресенье, 20 марта. Получите последние обновления здесь.

Борьба

Городской совет Мариуполя утверждает, что Россия разбомбила художественную школу, в которой проживало около 400 человек, что не удалось проверить независимо.

В нем говорится, что российские войска прорвали оборону Мариуполя и сейчас находятся в осажденном городе.

Россия заявила, что повторно использовала гиперзвуковые ракеты «Кинсал» («Кинжал») для уничтожения арсенала в Ивано-Франковской области Украины.

Мэр осажденного северного города Чернигова говорит, что десятки мирных жителей были убиты «беспорядочным артиллерийским огнем» и атакована больница.

Дипломатия

После того как президент США Джо Байден предупредил, что материальная поддержка военных действий России будет иметь «последствия», министр иностранных дел Ван И заявил, что Пекин «всегда выступает за мир и выступает против войны» и что «время докажет, что претензии Китая верны». Страницы истории».

Президент Украины Владимир Желенский назвал осаду Мариуполя Россией «военным преступлением», поскольку российские войска углубились в город.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди занять жесткую позицию в отношении российского вторжения. Но в совместном заявлении, опубликованном после переговоров в Нью-Дели, действия Москвы не осуждались.

Гуманитарный кризис

УВКБ ООН сообщает, что более 3,3 миллиона беженцев покинули Украину, а почти 6,5 миллиона беженцев были перемещены внутри страны.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Варещук заявила, что в воскресенье будут открыты семь гуманитарных коридоров, чтобы гражданские лица могли покинуть линию фронта.

ООН предупреждает, что гуманитарные потребности становятся все более насущными на востоке Украины из-за нехватки продовольствия, воды и лекарств в осажденных городах, таких как Мариуполь и Сумы.

Количество смертей

По данным Управления ООН по правам человека, по состоянию на пятницу в Украине было убито не менее 847 мирных жителей и 1399 ранено.

По данным прокуратуры Украины, убито 112 детей.

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