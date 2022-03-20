Вторжение России в Украину: список ярких моментов 25-го дня | Новости

Поскольку российско-украинская война подходит к своему 25-му дню, мы видим значительный прогресс.
Это основные события, которые произошли до сих пор в воскресенье, 20 марта. Получите последние обновления здесь.
Борьба
- Городской совет Мариуполя утверждает, что Россия разбомбила художественную школу, в которой проживало около 400 человек, что не удалось проверить независимо.
- В нем говорится, что российские войска прорвали оборону Мариуполя и сейчас находятся в осажденном городе.
- Россия заявила, что повторно использовала гиперзвуковые ракеты «Кинсал» («Кинжал») для уничтожения арсенала в Ивано-Франковской области Украины.
- Мэр осажденного северного города Чернигова говорит, что десятки мирных жителей были убиты «беспорядочным артиллерийским огнем» и атакована больница.
Дипломатия
- После того как президент США Джо Байден предупредил, что материальная поддержка военных действий России будет иметь «последствия», министр иностранных дел Ван И заявил, что Пекин «всегда выступает за мир и выступает против войны» и что «время докажет, что претензии Китая верны». Страницы истории».
- Президент Украины Владимир Желенский назвал осаду Мариуполя Россией «военным преступлением», поскольку российские войска углубились в город.
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди занять жесткую позицию в отношении российского вторжения. Но в совместном заявлении, опубликованном после переговоров в Нью-Дели, действия Москвы не осуждались.
Гуманитарный кризис
- УВКБ ООН сообщает, что более 3,3 миллиона беженцев покинули Украину, а почти 6,5 миллиона беженцев были перемещены внутри страны.
- Вице-премьер-министр Украины Ирина Варещук заявила, что в воскресенье будут открыты семь гуманитарных коридоров, чтобы гражданские лица могли покинуть линию фронта.
- ООН предупреждает, что гуманитарные потребности становятся все более насущными на востоке Украины из-за нехватки продовольствия, воды и лекарств в осажденных городах, таких как Мариуполь и Сумы.
Количество смертей
- По данным Управления ООН по правам человека, по состоянию на пятницу в Украине было убито не менее 847 мирных жителей и 1399 ранено.
- По данным прокуратуры Украины, убито 112 детей.
Экономика, Рынки
- Советник президента Оле Устенко заявил, что Украина не будет производить достаточно урожая для экспорта, если посевная в этом году будет сорвана вторжением.
- Украинские официальные лица говорят, что «Азовсталь», один из крупнейших металлургических заводов Европы, сильно пострадала от российских войск.
- Зеленский призвал Швейцарию расправиться с российской олигархией, что, по его словам, поможет развязать войну против его страны из-под защиты «прекрасных швейцарских городов».
- Польша вновь призвала ввести полное торговое эмбарго между ЕС и Россией.
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