Второе заявление о войне России с Украиной и международном спорте

Текст следующего заявления был согласован министрами спорта или их эквивалентами из стран и отдельных лиц, упомянутых в конце заявления.

Начало текста:

Неспровоцированная и ничем не оправданная добровольная война России против Украины, поддерживаемая белорусским правительством, отвратительна и является вопиющим нарушением ее международных обязательств. Уважение прав человека и мирные отношения между нациями составляют основу международного спорта.

Мы, как группа единомышленников, подтверждаем наше заявление от 8 марта и, признавая независимость спортивных организаций, подтверждаем позицию наших правительств о том, что:

Членство в национальных спортивных органах России и Беларуси должно быть приостановлено от международных спортивных федераций.

Лица, тесно связанные с российскими и белорусскими государствами, включая, помимо прочего, государственных чиновников, должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях, таких как советы директоров и организационные комитеты.

Национальным и международным спортивным организациям следует рассмотреть вопрос о приостановке трансляции спортивных соревнований в Россию и Беларусь.

В случаях, когда национальные и международные спортивные организации и другие организаторы мероприятий принимают решение о допуске спортсменов (в том числе спортсменов, официальных лиц и администраторов) из России и Беларуси к участию в спортивных мероприятиях:

Должно быть ясно, что они не представляют Российское или Белорусское государство.

Использование официальных российских и белорусских государственных флагов, гербов и гимнов должно быть запрещено.

Должны быть предприняты соответствующие шаги для обеспечения того, чтобы любые публичные заявления или символы, отображаемые на спортивных мероприятиях любыми участвующими спортсменами, официальными лицами и администраторами, соответствовали этому подходу.

Мы призываем все международные спортивные федерации соблюдать эти принципы, приветствуем всех, кто уже принял меры, и призываем наши местные спортивные организации сотрудничать с их международными федерациями для этого. Эти ограничения должны действовать до тех пор, пока сотрудничество в рамках международной системы, основанной на правилах, снова не станет возможным.

Кроме того, мы вновь призываем международное спортивное сообщество продолжать демонстрировать свою солидарность с народом Украины, в том числе путем поддержки сохранения и восстановления украинского спорта везде, где это возможно.

Подписано следующими министрами или их эквивалентами: