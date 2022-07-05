Второе заявление о войне России с Украиной и международном спорте

Текст следующего заявления был согласован министрами спорта или их эквивалентами из стран и отдельных лиц, упомянутых в конце заявления.
Начало текста:
Неспровоцированная и ничем не оправданная добровольная война России против Украины, поддерживаемая белорусским правительством, отвратительна и является вопиющим нарушением ее международных обязательств. Уважение прав человека и мирные отношения между нациями составляют основу международного спорта.
Мы, как группа единомышленников, подтверждаем наше заявление от 8 марта и, признавая независимость спортивных организаций, подтверждаем позицию наших правительств о том, что:
- Членство в национальных спортивных органах России и Беларуси должно быть приостановлено от международных спортивных федераций.
- Лица, тесно связанные с российскими и белорусскими государствами, включая, помимо прочего, государственных чиновников, должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях, таких как советы директоров и организационные комитеты.
- Национальным и международным спортивным организациям следует рассмотреть вопрос о приостановке трансляции спортивных соревнований в Россию и Беларусь.
В случаях, когда национальные и международные спортивные организации и другие организаторы мероприятий принимают решение о допуске спортсменов (в том числе спортсменов, официальных лиц и администраторов) из России и Беларуси к участию в спортивных мероприятиях:
- Должно быть ясно, что они не представляют Российское или Белорусское государство.
- Использование официальных российских и белорусских государственных флагов, гербов и гимнов должно быть запрещено.
- Должны быть предприняты соответствующие шаги для обеспечения того, чтобы любые публичные заявления или символы, отображаемые на спортивных мероприятиях любыми участвующими спортсменами, официальными лицами и администраторами, соответствовали этому подходу.
Мы призываем все международные спортивные федерации соблюдать эти принципы, приветствуем всех, кто уже принял меры, и призываем наши местные спортивные организации сотрудничать с их международными федерациями для этого. Эти ограничения должны действовать до тех пор, пока сотрудничество в рамках международной системы, основанной на правилах, снова не станет возможным.
Кроме того, мы вновь призываем международное спортивное сообщество продолжать демонстрировать свою солидарность с народом Украины, в том числе путем поддержки сохранения и восстановления украинского спорта везде, где это возможно.
Подписано следующими министрами или их эквивалентами:
- Австралия: г-жа Анника Уэллс, член парламента, министр по уходу за престарелыми и министр спорта.
- Австрия: вице-канцлер Вернер Куглер, министр искусств, культуры, государственной службы и спорта.
- Бельгия: Валери Желатини, министр высшего образования, образования для взрослых, научных исследований, университетских больниц, социального обеспечения молодежи, Дома юстиции, молодежи, спорта и Брюсселя по продвижению франкоязычного сообщества. Эта подпись имеет обязательную силу для франкоязычного сообщества, фламандского сообщества и немецкоговорящего сообщества в Бельгии.
- Канада: достопочтенный Паскаль Сент-Онг, министр спорта.
- Хорватия: д-р Николина Брния, министр туризма и спорта.
- Кипр: Продромос Продрому, министр образования, культуры и спорта и Управление по делам молодежи.
- ЧЕХИЯ: Филипп Носсер, президент Национального спортивного агентства
- Дания: Ане Халсбё-Йоргенсен, министр культуры
- Эстония: Лена Кршна, министр образования и науки об обязанностях министра культуры
- Финляндия: Петри Хонконен, министр науки и культуры.
- Франция: Амели Одеа Кастера, министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр.
- Германия : член парламента Махмуд Оздемир, парламентский государственный министр Федерального министерства внутренних дел и общества.
- Греция: Лефтерис Авгенакис, заместитель министра спорта.
- Исландия: Смундур Эйнар Дадасон, министр образования и детства
- Ирландия: Джек Чемберс TD, государственный секретарь по спорту и Gaeltacht
- Италия: Валентина Веццали, государственный министр по делам спорта.
- Япония: Его Превосходительство Сумацу Синсукэ, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий.
- Республика Корея: Пак Бо Гын, министр культуры, спорта и туризма
- Латвия: Анита Муенези, министр образования и науки
- Лихтенштейн: Его Превосходительство Доминик Хаслер, министр иностранных дел, образования и спорта
- Литва: д-р Йоргета Зюгдинини, министр образования, науки и спорта.
- Люксембург: Жорж Энгель, министр спорта.
- Мальта: д-р Клифтон Грима, министр образования, молодежи, спорта, исследований и инноваций.
- Нидерланды: Конни Хелдер, министр долгосрочного ухода и спорта
- Новая Зеландия: достопочтенный Грант Робертсон, министр спорта и отдыха.
- Норвегия: Аннет Триетбергштейн, министр культуры и равноправия.
- Польша: Камель Бортникчук, министр спорта и туризма.
- Португалия: Ана Катарина Мендес, министр в канцелярии премьер-министра и по делам парламента (отвечает за молодежь и спорт).
- Румыния: Кэрол Эдвард Новак, министр спорта.
- Словакия: Иван Хузар, государственный министр спорта.
- Словения: д-р Игорь Бабич, министр образования, науки и спорта.
- Испания: Микель Октави Исита-и-Лоренц, министр культуры и спорта
- Швеция: Андерс Йегманн, министр интеграции и миграции
- Соединенное Королевство: член парламента Надин Доррис, государственный секретарь по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту.
- США: Элизабет Аллен, главный специалист по общественной дипломатии и связям с общественностью
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