Неспровоцированная и ничем не оправданная добровольная война России против Украины, поддерживаемая белорусским правительством, отвратительна и является вопиющим нарушением ее международных обязательств. Уважение прав человека и мирные отношения между нациями составляют основу международного спорта.

Мы, как группа единомышленников, подтверждаем наше заявление от 8 марта и, признавая независимость спортивных организаций, подтверждаем позицию наших правительств о том, что:

В случаях, когда национальные и международные спортивные организации и другие организаторы мероприятий принимают решение о допуске спортсменов (в том числе спортсменов, официальных лиц и администраторов) из России и Беларуси к участию в спортивных мероприятиях:

Мы призываем все международные спортивные федерации соблюдать эти принципы, приветствуем всех, кто уже принял меры, и призываем наши местные спортивные организации сотрудничать с их международными федерациями для этого. Эти ограничения должны действовать до тех пор, пока сотрудничество в рамках международной системы, основанной на правилах, снова не станет возможным.

Кроме того, мы вновь призываем международное спортивное сообщество продолжать демонстрировать свою солидарность с народом Украины, в том числе путем поддержки сохранения и восстановления украинского спорта везде, где это возможно.

Австралия: г-жа Анника Уэллс, член парламента, министр по уходу за престарелыми и министр спорта. Австрия: вице-канцлер Вернер Куглер, министр искусств, культуры, государственной службы и спорта. Бельгия: Валери Галатини, министр высшего образования, образования для взрослых, научных исследований, университетских больниц, социального обеспечения молодежи, Дома юстиции, молодежи и спорта и Брюсселя по продвижению франкоязычного сообщества. Эта подпись имеет обязательную силу для франкоязычного сообщества, фламандского сообщества и немецкоговорящего сообщества в Бельгии. Канада: достопочтенный Паскаль Сент-Онг, министр спорта. ХОРВАТИЯ: д-р Николина Брниш, министр туризма и спорта Кипр: Продромос Продрому, министр образования, культуры и спорта и Управление по делам молодежи. READ Гражданин Болгарии арестован в Германии и осужден в Колорадо за незаконную продажу электроники в Россию - CBS Denver ЧЕХИЯ: Филипп Носсер, президент Национального спортивного агентства Дания: Ане Халсбё-Йоргенсен, министр культуры Эстония: Лена Кршна, министр образования и науки об обязанностях министра культуры Финляндия: Петри Хонконен, министр науки и культуры. Франция: Амели Одеа Кастера, министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр. Германия : член парламента Махмуд Оздемир, парламентский государственный министр Федерального министерства внутренних дел и общества. Греция: Лефтерис Авгенакис, заместитель министра спорта. Исландия: Смундур Эйнар Дадасон, министр образования и детства Ирландия: Джек Чемберс TD, государственный секретарь по спорту и Gaeltacht Италия: Валентина Веццали, государственный министр спорта. Япония: Его Превосходительство Сумацу Синсукэ, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий. Республика Корея: Пак Бо Гын, министр культуры, спорта и туризма Латвия: Анита Муенези, министр образования и науки Лихтенштейн: Его Превосходительство Доминик Хаслер, министр иностранных дел, образования и спорта Литва: д-р Йоргета Зюгдинини, министр образования, науки и спорта. Люксембург: Жорж Энгель, министр спорта. Мальта: д-р Клифтон Грима, министр образования, молодежи, спорта, исследований и инноваций. Нидерланды: Конни Хелдер, министр долгосрочного ухода и спорта Новая Зеландия: достопочтенный Грант Робертсон, министр спорта и отдыха. Норвегия: Аннет Триетбергштейн, министр культуры и равноправия. Польша: Камель Бортникчук, министр спорта и туризма. Португалия: Ана Катарина Мендес, министр в канцелярии премьер-министра и по делам парламента (отвечает за молодежь и спорт). Румыния: Кэрол Эдвард Новак, министр спорта. Словакия: Иван Хузар, государственный министр спорта. Словения: д-р Игорь Бабич, министр образования, науки и спорта. Испания: Микель Октави Исита-и-Лоренц, министр культуры и спорта Швеция: Андерс Йегманн, министр интеграции и миграции Соединенное Королевство: член парламента Надин Доррис, государственный секретарь по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту. США: Элизабет Аллен, старший сотрудник по общественной дипломатии и связям с общественностью READ Россия запускает космический спутник "Арктика-М" в первый полет в Арктику | мировые новости