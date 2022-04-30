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Второй аппаратный продукт Snapchat стоит 230 долларов за дрон

30 апреля, 2022
Artem Sokolov

Snapchat выпустил ограниченную серию Selfie Flying Drone под названием Pixy, которая обойдется вам в 230 долларов.

обнаружить Снапчат-сайтряд предустановленных параметров позволит дрону следовать за вами, кружить вокруг вас или просто парить на месте, прежде чем приземлиться в вашей руке после того, как отснятый материал будет записан.

Все, что записано через Pixy, автоматически попадет в ваши воспоминания Snapchat, что позволит при необходимости отредактировать его.

Похоже, что дрон не будет доступен в долгосрочной перспективе, поскольку он доступен только до тех пор, пока есть запасы, и доступен только в США и Франции. Snapchat также рекомендует ознакомиться с вашими местными законами, регулирующими дроны, прежде чем покупать Pixy.

Это всего лишь второе аппаратное обеспечение, выпущенное Snapchat за его 11-летнюю историю. Компания, работающая в социальных сетях, ранее выпустила официальные умные солнцезащитные очки под названием Spectacles в 2016 году.

Очки могут записывать снимки продолжительностью до 10 секунд и, как Pixy, отправляют эти снимки прямо в ваши воспоминания Snapchat для публикации, отправки или редактирования.

Релиз Spectacles также был похож на Pixy в том, что он, казалось, был больше связан с опытом компании, чем с конкретным аппаратным шагом.

Генеральный директор Эван Шпигель сказал в то время, что Snapchat будет использовать «медленный подход к публикации», потому что «мы должны увидеть, вписывается ли он в жизнь людей».

Райан Динсдейл — переводчик-фрилансер в IGN, который время от времени вспоминает твит @thelastdinsdale. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.

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