Второй аппаратный продукт Snapchat стоит 230 долларов за дрон

Snapchat выпустил ограниченную серию Selfie Flying Drone под названием Pixy, которая обойдется вам в 230 долларов.

обнаружить Снапчат-сайтряд предустановленных параметров позволит дрону следовать за вами, кружить вокруг вас или просто парить на месте, прежде чем приземлиться в вашей руке после того, как отснятый материал будет записан.

Все, что записано через Pixy, автоматически попадет в ваши воспоминания Snapchat, что позволит при необходимости отредактировать его.

Знакомьтесь, пикси. Дружественная полетная камера. Пикси привносит волшебство в каждый момент, все, что вам нужно сделать, это позволить ему летать! #лети со мной pic.twitter.com/GAh8znI76I — пикси (снэппикси) 28 апреля 2022 г.

Похоже, что дрон не будет доступен в долгосрочной перспективе, поскольку он доступен только до тех пор, пока есть запасы, и доступен только в США и Франции. Snapchat также рекомендует ознакомиться с вашими местными законами, регулирующими дроны, прежде чем покупать Pixy.

Это всего лишь второе аппаратное обеспечение, выпущенное Snapchat за его 11-летнюю историю. Компания, работающая в социальных сетях, ранее выпустила официальные умные солнцезащитные очки под названием Spectacles в 2016 году.

Очки могут записывать снимки продолжительностью до 10 секунд и, как Pixy, отправляют эти снимки прямо в ваши воспоминания Snapchat для публикации, отправки или редактирования.

Релиз Spectacles также был похож на Pixy в том, что он, казалось, был больше связан с опытом компании, чем с конкретным аппаратным шагом.

Генеральный директор Эван Шпигель сказал в то время, что Snapchat будет использовать «медленный подход к публикации», потому что «мы должны увидеть, вписывается ли он в жизнь людей».

Райан Динсдейл — переводчик-фрилансер в IGN, который время от времени вспоминает твит @thelastdinsdale. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.