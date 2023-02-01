Второй год и стратегические результаты

24 февраля будет годовщина жестокого полномасштабного вторжения России в Украину. Украинское сопротивление вторжению, подкрепленное политической поддержкой и оружием со стороны Соединенных Штатов, их союзников и партнеров, оказалось чрезвычайно эффективным в ограничении успехов России, поскольку человеческие и экономические издержки войны на Украине остаются огромными на фоне продолжающихся российских бомбардировок. Куда ведет открытая война между двумя странами, которая идет уже второй год? Должны ли Америка и Европа адаптировать свои политические подходы к конфликту и как? Как новый Конгресс в Америке может изменить подход Вашингтона? Каковы последствия этой битвы за международный порядок и безопасность не только в Европе, но и в Азии и остальном мире?

Во вторник, 7 февраля, Центр безопасности, стратегии и технологий им. Строуба Талбота и Центр Америки и Европы проводят серию дискуссий о состоянии конфликта и о том, как оно может и должно измениться в наступающем году. и более широкие последствия для международного порядка и безопасности.

Участники могут задавать вопросы по электронной почте [email protected] или через Twitter. @БрукингсФП С использованием #Россия Украина.