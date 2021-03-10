Второй партийный деятель Аунг Сан Су Чжи скончался в заключении в Мьянме

Организация Объединенных Наций заявила, что многие люди были произвольно арестованы в ходе ночных рейдов, и их семьи не знали ни местонахождение их близких, ни их состояние. Хьюман Райтс Вотч заявила, что насильственно исчезнувшие лица чаще подвергаются пыткам или жестокому обращению, чем другие задержанные.

Как сообщает Reuters со ссылкой на отстраненного от должности депутата Ба Мио Тана, Зао Мят Линь из Национальной лиги за демократию скончался во вторник после ареста в Янгоне, крупнейшем городе страны.

Ассоциация помощи политическим заключенным Международной организации по мониторингу (AAPP) выступила с заявлением, в котором говорилось, что “Чжао Мят Линь, который был главой учебного заведения, был объявлен мертвым сегодня из-за его ран, пригодных для пыток, после произвольного ночного рейда . “

Причина смерти пока неизвестна, но в ассоциации добавили, что Чжао Мят Линь был избит.

Незадолго до ареста Чжао Мят Линь опубликовал прямую ленту в Facebook, в которой сказал: «Я хочу призвать всех граждан по всей стране, что мы будем 24 часа в сутки днем ​​и ночью протестовать против диктатуры».

Он призвал людей продолжать борьбу с армией, сказав: «Мы рискнем своими жизнями, чтобы победить их».

«Мы показываем международному сообществу, включая Организацию Объединенных Наций и другие агентства, что мы, как граждане Мьянмы, хотим демократии и ценим демократию как самое ценное в нашей жизни», – сказал он.

Это произошло сразу после смерти Янгона Кхин Маунг Лата, главы партии НЛД, который скончался в субботу, находясь под стражей.

«В ночь ареста Кхин Маунг Лат был замучен до смерти в своей камере», – говорится в сообщении ассоциации. Депутат НЛД Ба Мью Тхиен сообщил агентству Рейтер, что сообщения о том, что у Кхин Монг Лата были синяки на голове и теле, вызвали подозрения в том, что с ним плохо обращались.

CNN не может независимо проверить эти сообщения, и подробности, связанные со смертью За Мьят Линн и Кхин Маунг Латт, не сразу ясны.

И правозащитные группы призвали военный совет во главе с лидером переворота генералом Мин Аунг Хлаингом к немедленному и беспристрастному расследованию смертей.

«Военный совет Мьянмы руководит силами безопасности и может быстро выяснить, кто убил Кхин Маунг Лата, если они захотят», – говорится в заявлении Брэда Адамса, директора Human Rights Watch по Азии. «Если они хотят продемонстрировать свою веру в верховенство закона, все виновные должны быть привлечены к ответственности. К сожалению, силы безопасности Мьянмы, похоже, намерены использовать ночные рейды и жестокое обращение, чтобы вызвать страх и сломить народное сопротивление военному правлению».

В Мьянме царит беспорядок с тех пор, как военные захватили власть, поскольку она задержала Су Чжи, государственного канцлера, и сформировала новый военный совет для управления страной. На протяжении более месяца протестующие по всей Мьянме ежедневно тысячами выходили на сопротивление военному правлению.

Силы безопасности ответили еще большим насилием и жестокостью. Очевидцы сообщают о внесудебных казнях, а кадры и фотографии показывают, как полиция и военные стреляют в протестующих против переворота и избивают задержанных.

По данным ООН, в ходе акций протеста было убито не менее 54 человек, хотя активисты говорят, что их число больше. Ассоциация сообщила, что с момента переворота 1939 человек были арестованы, обвинены или осуждены.

На этой неделе репрессивные меры армии после переворота, похоже, усилились, поскольку силы безопасности отозвали лицензии у пяти независимых медиа-компаний перед ночным противостоянием, в котором участвовали сотни молодых людей. Протестующие оказались в ловушке в Янгоне.

Силы безопасности совершили обыск в офисах СМИ Мьянмы Mizima и Kamut Media во вторник днем, сообщили редакторы сообщений для Мьянмы.

Ни один из рабочих Mezima не был арестован, но член семьи сказал, что силы безопасности арестовали основателя и главного редактора Kamayot, сообщает Myanmar Now.

Основатель «Мьянмы сейчас» сообщил, что в понедельник на их офисы было совершено нападение. Myanmar Now и Mizima входят в число пяти СМИ, у которых отозваны лицензии на публикацию.

«Они конфисковали компьютеры, они конфисковали принтеры, а также части сервера данных редакции», – сказал мне Вэнь, добавив, что в то время в офисе никого не было и его не было с момента переворота.

Она сказала: «Совершенно очевидно, что это было сделано очень публично, поскольку очевидцы видели, как силы безопасности штурмовали здание, где находился офис, и была демонстрация силы, которая, возможно, пыталась передать сообщение».