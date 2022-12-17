Второй по величине город Украины без электричества после российской забастовки

После последней волны российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины Харьков, второй по величине город раздираемой войной страны, на несколько часов остался без электричества.По словам местных властей, в пятницу российские войска выпустили 76 ракет и нанесли удары с беспилотников, по меньшей мере девять электроустановок пострадали, сообщает BBC.

В пятницу вечером глава Харьковской областной администрации Олег Синигубов сообщил, что электроснабжение восстановлено для 55 процентов населения города и 85 процентов жителей северо-восточного региона.

Он добавил, что работники энергетического сектора работают над восстановлением полной мощности к полуночи.

Однако оператор украинской электросети Окренго предупредил, что из-за масштабов ущерба восстановление поставок может занять больше времени.

Энергетическая система потеряла более половины своей мощности из-за недавних забастовок, говорится в заявлении властей, добавив, что приоритет будет отдан «критической инфраструктуре — больницам, объектам водоснабжения, объектам теплоснабжения и очистным сооружениям». » .

Советник Минобороны Юрий Сак сообщил Би-би-си, что аварийные службы работают над восстановлением подачи электроэнергии, но ситуация «по-прежнему сложная».

В пятницу в результате ракетных ударов также погибли три человека и 13 получили ранения при попадании в жилой дом в Кривом Роге, а в Херсоне также сообщается об одном погибшем.

А Британская радиовещательная корпорация (Би-би-си) сообщила, что в столице Киева остановлено движение метро.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что средства ПВО перехватили 60 из 76 выпущенных ракет, большинство из которых крылатые.

Киевские городские власти заявили, что только по столице было выпущено около 40 ракет — это один из самых высоких показателей с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину 24 февраля.

Официальные лица добавили, что средства ПВО сбили 37 из них.

Пятничные забастовки также отключили электричество в северо-восточной Сумской области, граничащей с Россией, а также в центральных городах Полтаве и Кременчуге.

Сообщается, что по Запорожью на юге выпущено пятнадцать ракет.

Россия запустила более 1000 ракет и ударных беспилотников иранского производства с тех пор, как 10 октября началась волна ударов, хотя большинство из них было перехвачено средствами ПВО.

Самый крупный обстрел в середине ноября включал более 100 ракет и беспилотников.

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