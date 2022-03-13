Второй сезон «Русской куклы» от Netflix: все, что вам следует знать

2 сезон — Какая концепция. Русская матрешка Он дебютировал на Netflix в 2019 году, и закрученные во времени эпизоды выглядели не очень хорошо.

Следите за серией Наташа ЛионНадя снова и снова переживает свой день рождения, умирая в разных сценариях. История, вдохновленная Днем сурка, принимает новый оборот, когда она встречает Надю. Чарли БарнеттАлан, который тоже попал в петлю, которую не может остановить.

мне Оранжевый — новый черный квасцы, Русская матрешка Это всегда должно было выйти за рамки просто развлекательной истории с экзистенциальным поворотом.

«Я хочу, чтобы кто-то чувствовал себя немного одиноким, как будто с ним все в порядке, все в порядке, и вы можете продолжать появляться, чтобы драться в другой день», — сказал Леон. Голливудский репортер Февраль 2019 года. «Еще в 60-х вы видели, как люди мрут как мухи в 27 лет, и я думал: «О, это, должно быть, психоделическая штука». «Но по мере продвижения в современную эпоху мы понимаем, что это взрослые и очень умные люди находят жизнь просто невыносимой. Это очень реальная вещь, которая нам нужна, чтобы снять с себя мантию стыда».

Соавтор указала, что она хотела создать диалог, в котором люди могли бы прямо обратиться к «фундаментальной ущербности» человеческого опыта.

«В новостях так много сумасшедших постоянных событий, которые происходят так несправедливо, что невозможно смириться, и это заставляет вас чувствовать себя очень эгоистичным, даже если вы пытаетесь достичь целей в этой жизни, когда вы видите, как мир разваливается во времени. «, — продолжала она в то время. «Вся дискуссия должна быть честной игрой, чтобы происходить как часть нашей повседневной жизни, о которой мы не боимся говорить. И многое другое, когда я думаю о том, как мы все смотрим. Русская матрешка.«

хотя Русская матрешка Его основная история полностью завершена, творческая группа (состоящая из Леона, Эми Полер И Лесли Хедланд) ранее раскрыл план на три сезона.

Перед продлением второго сезона Хедланд обсуждал, что точка зрения Нади всегда должна была быть движущей силой для «Русской куклы». «Вначале Надя присутствовала во всех троих [the proposed seasons]. Но это было не очень традиционно, если это имеет смысл», — поделилась с ней сценаристка. Голливудский репортер В феврале 2019 года. «Она всегда была там, как мы знаем, Леон всегда будет сердцем и душой этого шоу. Гонится ли она за ней или за повествованием, она будет там».

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