В интервью с новости хв, Джон Д. Вудворд младшийПрофессор практики международных отношений в Frederick S. Bardi for Global Studies обсудил недавний арест российскими властями репортера Wall Street Journal Ивана Гершковича.

Некоторые эксперты опасаются, что это может быть случай дипломатии с заложниками, когда страны, захватившие заложников, будут брать заложников под предлогом нарушения закона, чтобы использовать их в качестве рычага против другой страны. С этими ситуациями трудно справиться, особенно с учетом того, что отношения между двумя странами ухудшаются, пока им приходится договариваться об условиях освобождения. Вудворд отметил, что дело Гершковича было последним повторением в истории президента России Владимира Путина о неправомерном заключении под стражу американских журналистов, утверждая, что Путин использует дипломатию с заложниками для возвращения россиян, удерживаемых на американской земле.

Вудворд считает возможным, что Путин мог вести переговоры с Байденом об освобождении Гершковича из российского заключенного в США. Однако Вудворд не стал комментировать целесообразность такого обмена пленными, заявив, что Путин не будет спешить с отчаянными действиями в этом вопросе. Точно так же Вудворд отмечает, что «[he doesn’t] Мы действительно ожидаем какого-либо благожелательного отношения к нему со стороны российского правительства. [Gershkovich]К сожалению.»

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Джон Д. Вудворд младший. Он бывший сотрудник ЦРУ. В течение своей двадцатилетней карьеры в ЦРУ Джон служил оперативным офицером секретной службы и офицером технической разведки в Управлении науки и технологий с заданиями в Вашингтоне, округ Колумбия, Восточной Азии, Африке, Южной Азии и на Ближнем Востоке. Среди его публикаций Биометрия: обеспечение идентичности в информационную эпоху (Макгроу-Хилл, 2003) и Применение военной биометрии: выявление и решение социальных и культурных проблем (Рэнд, 2001). Подробнее о профессоре Вудворде читайте в его книге Профиль колледжа.

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