Вузы Азербайджана расширяют отношения с Русским культурным центром

28 янв.2021 г., 17:43 (UTC + 04: 00)
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По сценарию Ламан Исмаилова
Вузы Азербайджана продолжают расширять международные связи с Российским информационно-культурным центром.
Азербайджанский экономический университет (UNEC) и Российский медиа-культурный центр договорились о двустороннем сотрудничестве.
На встрече обсуждались вопросы партнерства двух сторон в сфере образования.
UNEC активно интегрируется в мир науки. Виртуальная видеоконференцсвязь также организована с ведущими университетами США, Европы, СНГ и Азии.
Ученые Экономической комиссии ООН (UNEC) выступают с речами, проводят дискуссии и обмениваются мнениями на международных научных конференциях и в известных исследовательских центрах мира.
Университет успешно развивает международные отношения, в том числе с известными российскими вузами.
При университете действует Российская школа экономики. Традиционно студенты и представители факультетов принимают участие в мероприятиях, организованных Российским центром информации и культуры в Баку.
Глава представительства Россотрудничества в Баку Эрик Зиноров и президент Бакинского славянского университета, доктор филологических наук, профессор Нурлана Алиева договорились о партнерстве в сфере образования и науки.
В Бакинском славянском университете успешно функционируют многочисленные культурные и образовательные центры, в том числе Зал Москвы и Центры Санкт-Петербурга.
Студенты и представители факультетов являются постоянными участниками совместных мероприятий и проектов, организованных в партнерстве с Российским информационным и культурным центром в Баку.
Культурный центр «Русские медиа» работает в Баку с марта 2009 года.
Культурный центр ориентирован на укрепление культурных, образовательных и научных связей между Азербайджаном и Россией.
Учебно-методический центр русского языка; Электронный читальный зал Президентской библиотеки Бориса Ельцина; Информационно-образовательный центр “Русский музей: виртуальный филиал”; Центр инновационного сотрудничества; Информационно-консультационный центр функционирует под контролем Русского культурного центра в Баку.
Культурный центр является местом проведения многих культурных мероприятий, таких как концерты и выставки.
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