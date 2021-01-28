Вузы Азербайджана расширяют отношения с Русским культурным центром

По сценарию Ламан Исмаилова

Вузы Азербайджана продолжают расширять международные связи с Российским информационно-культурным центром.

Азербайджанский экономический университет (UNEC) и Российский медиа-культурный центр договорились о двустороннем сотрудничестве.

На встрече обсуждались вопросы партнерства двух сторон в сфере образования.

UNEC активно интегрируется в мир науки. Виртуальная видеоконференцсвязь также организована с ведущими университетами США, Европы, СНГ и Азии.

Ученые Экономической комиссии ООН (UNEC) выступают с речами, проводят дискуссии и обмениваются мнениями на международных научных конференциях и в известных исследовательских центрах мира.

Университет успешно развивает международные отношения, в том числе с известными российскими вузами.

При университете действует Российская школа экономики. Традиционно студенты и представители факультетов принимают участие в мероприятиях, организованных Российским центром информации и культуры в Баку.

Глава представительства Россотрудничества в Баку Эрик Зиноров и президент Бакинского славянского университета, доктор филологических наук, профессор Нурлана Алиева договорились о партнерстве в сфере образования и науки.

В Бакинском славянском университете успешно функционируют многочисленные культурные и образовательные центры, в том числе Зал Москвы и Центры Санкт-Петербурга.

Студенты и представители факультетов являются постоянными участниками совместных мероприятий и проектов, организованных в партнерстве с Российским информационным и культурным центром в Баку.

Культурный центр «Русские медиа» работает в Баку с марта 2009 года.

Культурный центр ориентирован на укрепление культурных, образовательных и научных связей между Азербайджаном и Россией.

Учебно-методический центр русского языка; Электронный читальный зал Президентской библиотеки Бориса Ельцина; Информационно-образовательный центр “Русский музей: виртуальный филиал”; Центр инновационного сотрудничества; Информационно-консультационный центр функционирует под контролем Русского культурного центра в Баку.

Культурный центр является местом проведения многих культурных мероприятий, таких как концерты и выставки.

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