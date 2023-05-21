Вулканический пепел из Попокатепетля временно закрыл аэропорты Мехико.

Два основных аэропорта Мехико временно возобновили работу после того, как были закрыты на несколько часов из-за выброса пепла из вулкана Попокатепетль, расположенного в 45 милях к юго-востоку от столицы страны.

МЕХИКО. В субботу два основных аэропорта Мехико временно закрылись из-за летящего пепла из вулкана Попокатепетль, расположенного в 45 милях (72 км) к юго-востоку от столицы.

Новый аэропорт имени Фелипе-Анджелеса, расположенный к северу от Мехико и управляемый военными, закрылся около 6 утра, а обслуживание было приостановлено на пять часов.

Вулканический пепел особенно опасен для авиации не только потому, что он снижает видимость, но и потому, что он может действовать как абразив, повреждая крылья и фюзеляж самолета.

На этой неделе Попокатепетль снова ожил, взорвав огромные облака пепла, что вынудило 11 деревень отменить школьные занятия.

Извержения, зарегистрированные в ранние часы субботы, были более интенсивными, но власти, которые внимательно следят за действующим вулканом, удерживают угрозу на умеренном уровне.