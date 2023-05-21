Вулканический пепел из Попокатепетля временно закрыл аэропорты Мехико.

Два основных аэропорта Мехико временно возобновили работу после того, как были закрыты на несколько часов из-за выброса пепла из вулкана Попокатепетль, расположенного в 45 милях к юго-востоку от столицы страны.
МЕХИКО. В субботу два основных аэропорта Мехико временно закрылись из-за летящего пепла из вулкана Попокатепетль, расположенного в 45 милях (72 км) к юго-востоку от столицы.
Международный аэропорт имени Бенито Хуареса приостановил работу в 4:25 утра по местному времени. Аэропорт сообщил в Твиттере, что аэропорт возобновил работу в 10 часов утра после очистки от вулканического пепла, проверки взлетно-посадочных полос и проверки благоприятных ветровых условий.
Новый аэропорт имени Фелипе-Анджелеса, расположенный к северу от Мехико и управляемый военными, закрылся около 6 утра, а обслуживание было приостановлено на пять часов.
Вулканический пепел особенно опасен для авиации не только потому, что он снижает видимость, но и потому, что он может действовать как абразив, повреждая крылья и фюзеляж самолета.
На этой неделе Попокатепетль снова ожил, взорвав огромные облака пепла, что вынудило 11 деревень отменить школьные занятия.
Извержения, зарегистрированные в ранние часы субботы, были более интенсивными, но власти, которые внимательно следят за действующим вулканом, удерживают угрозу на умеренном уровне.
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