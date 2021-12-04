Вулкан в Индонезии: жители в панике спасаются бегством после извержения горы Семеру | Новости

Сообщения о людях, оказавшихся в ловушке, и о том, что некоторые районы были отрезаны после извержения самого высокого вулкана на острове Ява, в результате чего поднялись клубы дыма и пепла.

По словам официальных лиц, по крайней мере один человек был убит и десятки получили серьезные ожоги после извержения вулкана Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява в субботу, в результате чего поднялись огромные облака дыма и пепла.

На видео, опубликованном в субботу агентством по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB), видно, как жители бегут в панике, когда поднимающийся дым и пепел покрывают некоторые близлежащие деревни в районе Лумаганг.

Согласно записям, собранным Центром вулканологии и смягчения геологических опасностей (PVMBG), лавины раскаленной лавы наблюдались с расстоянием скольжения примерно 500-800 м, а центр лавины находился примерно на 500 м ниже кратера. pic.twitter.com/i3IorFweRf — BNPB Индонезия (BNPB_Indonesia) 4 декабря 2021 г.

Один человек погиб, 41 человек получил ожоги, сообщил на пресс-конференции вице-президент района Лумаган Инда Масдар.

Позднее Национальное управление по борьбе с раком сообщило, что 35 пациентов получали лечение в местных медицинских учреждениях.

Indah запросил вертолеты для спасения людей, оказавшихся в ловушке внутри зданий.

«Мы в очень бедственном положении», — сказала она, добавив, что по меньшей мере 10 человек оказались в ловушке. «Это ужасно, вся их семья плачет».

Торикул Хак, глава района Лумаганг, сказал, что несколько добытчиков песка оказались в ловушке возле шахт.

Хак сообщил Reuters, что дорога и мост, связывающие Лумаганг с соседним городом Маланг, определенно отключены.

Люди катаются на мотоциклах по дороге, покрытой вулканическим пеплом после извержения вулкана Семеру в деревне Сумбервулух в Регентстве Лумаджанг. [Antara Foto/Hermawan/via Reuters]

«С тех пор, как возникла ситуация, возникла очень срочная и стремительная ситуация», — сказал он. Хак добавил, что эвакуация продолжается.

Позже он сказал новостному каналу Metro TV, что сломанный мост означает, что в одном из близлежащих районов не может быть оказана медицинская помощь.

«Густые шлейфы пепла превратили несколько деревень в темноту», — сказал Хак TV One, добавив, что несколько сотен человек были переведены во временные убежища или брошены в другие безопасные районы.

Глава BNPB Сухариянто сказал, что власти устанавливают эвакуационные палатки, но густой дым затрудняет эвакуацию.

В телевизионных репортажах было показано, как люди в панике бегут под огромным облаком пепла, их лица мокрые от дождя, смешанного с вулканической пылью.

AirNav Indonesia, контролирующая воздушное пространство Индонезии, сообщила в своем заявлении, что извержение вулкана «не оказало значительного воздействия» на полеты.

Семеру высотой 3676 метров (12 060 футов) является самым высоким на самом густонаселенном острове страны среди почти 130 действующих вулканов Индонезии. Произошло извержение в январе, человеческих жертв не было.

Индонезия, архипелаг с населением более 270 миллионов человек, подвержена землетрясениям и вулканической активности, поскольку расположена вдоль тихоокеанского «огненного кольца» — серии линий разломов в форме подковы. В Индонезии около 128 действующих вулканов.