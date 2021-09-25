Вулкан в Испании извергается, полеты прекращаются

(CNN) – Активизировались извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма, полеты которого были приостановлены, а официальные лица приказали провести дополнительную эвакуацию, в результате чего общее число эвакуированных достигло почти 6000 человек.

«Согласно записям вулканического мониторинга, которые были сделаны с начала извержения, сегодня днем ​​произошел самый активный момент в процессе извержения», – говорится в заявлении регионального правительства Канарских островов в пятницу вечером.

Официальные лица добавили, что последние 160 эвакуированных были выселены из трех других городов, и им не будет разрешено вернуться в свои дома, чтобы забрать свои вещи из-за «развивающейся вулканической катастрофы».

В субботу аэропорт Ла-Пальмы был “отключен” после того, как несколько рейсов на Ла-Пальму и обратно были отменены в полдень пятницы из-за “скопления пепла” от недавней вулканической активности в этом районе, сообщил в субботу оператор испанского аэропорта AENA.

«Работы по очистке начались, но ситуация может измениться в любой момент», – сказала AENA, государственная компания, которая управляет аэропортами и вертолетными площадками в Испании.

«Приоритетом является обеспечение безопасности операций», – добавили в агентстве.

«Остальные аэропорты на Канарских островах работают. Однако, если вы собираетесь лететь, уточните у своей авиакомпании статус вашего рейса», – заключила AENA.

Автомобили засыпаны пеплом от извержения вулкана Ла-Пальма. Эмилио Моренати / AFP

Пинтер, авиакомпания, обслуживающая Канарские острова, подтвердила в субботу твиттер, что не будет летать на Ла-Пальму и обратно из-за присутствия вулканического пепла. Однако авиакомпания заявила, что возобновила другие полеты на Ла Гомеру и Тенерифе из-за улучшения условий.

Суббота знаменует собой седьмой день подряд извержений вулканов на Ла-Пальме, одном из самых маленьких островов испанского архипелага Канарских островов в Атлантическом океане.

Премьер-министр Испании Педро Санчес остался на острове в пятницу утром, проведя большую часть недели с момента извержения вулкана в прошлое воскресенье.

Санчес сообщил журналистам в пятницу, что испанское правительство одобрило «немедленную финансовую помощь на жилье» для перемещенных лиц, а также финансовую помощь пострадавшим для покупки предметов домашнего обихода.

В четверг президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что около 400 домов и зданий уже были разрушены лавой, согласно сообщениям испанских СМИ.

В четверг король и королева Испании отправились из Мадрида на Ла-Пальму и встретились с эвакуированными, а также с персоналом службы экстренной помощи.

Дуарте Мендонка CNN внес свой вклад в этот отчет.