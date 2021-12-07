Вулкан Индонезия: после извержения горы Семеру спасатели зарываются в толстые слои раскаленного пепла

Гора Семеру, один из самых активных вулканов Индонезии, извергался в субботу, извергнув в воздух горячий пепел и вулканический газ. Это затемнило небо над деревнями в районе Лумаджанг на Восточной Яве.

Число погибших увеличилось до 22 поздно вечером в понедельник, заявил на пресс-конференции глава отдела данных и информации Национального совета Индонезии по управлению стихийными бедствиями Абдул Махари. Он добавил, что около 2000 человек были эвакуированы через 19 временных центров.

Согласно заявлению командного центра реагирования на чрезвычайные ситуации на горе Семеру, около 3000 домов и 38 школ были разрушены обломками. Он добавил, что взрыв также разрушил мост, соединяющий Лумаганг с соседним районом Маланг, блокируя доступ с главной дороги и затрудняя спасательные работы.

Маулана Ардиансьях, волонтер поисково-спасательной группы Базнас, сказала CNN, что группа нашла три тела — мужчины, женщины и ребенка — пропитанные холодной лавой в деревне Кампунг Рентинг. Утро понедельника.

Среди эвакуированных были сотни сельских жителей, которые жили недалеко от плотины, прорвавшейся в понедельник из-за холодной лавы и проливного дождя, сказал CNN И Ваян Суятна, руководитель поисково-спасательных операций. Он добавил, что поисковую операцию в понедельник пришлось дважды останавливать из-за облаков лавы — смеси пепла, горных пород и вулканических газов, которые могут быть более опасными, чем лава. «Горячее вулканическое облако представляет опасность для команды», — сказал Свитна. «Погода здесь тоже плохая. (Темно и дождливо)». Видео, опубликованное в понедельник BNPB, показывает засыпанные грязью обломки, простирающиеся на многие мили. про вулкан. Деревни полностью заброшены, автомобили по-прежнему погружены в ил, а тысячи деревьев покрыты слоем пепельной пыли. Хассания, местная жительница, сказала Рейтер, что извержение ее удивило. READ Санкции Китая против ЕС Предварительный просмотр Как Пекин отреагирует на давление «Сначала я подумала, что это взрыв бомбы … и внезапно стало темно, как будто он собирался уничтожить землю», — сказала она. Хосния была эвакуирована вместе со своей семьей, но они не смогли взять с собой ничего, кроме официальных документов, сообщает Reuters. В селе Сомброулу, где под пеплом были похоронены 16 домов.А также В воскресенье жители поспешили эвакуировать свой скот на грузовики. Крыши многих деревенских домов обрушились, остались кирпичи и металлические стержни. Некоторые жители сел Кубокан и Канджар поздно вечером в воскресенье почувствовали землетрясение от извержения. Позже они были эвакуированы в убежище в соседнем районе. Правительство Индонезии заявило, что готовится к переселению жителей деревни, потерявших свои дома в результате взрыва. BNPB заявил, что предоставит им финансовую помощь до того, как правительство сможет их передать. Индонезия расположена между двумя континентальными плитами в так называемом огненном кольце, полосе вокруг Тихоокеанского бассейна, что приводит к высокому уровню тектонической и вулканической активности. в январе, На острове Ява вспыхнула гора Мерапи , что привело к выбросу облака пепла, в результате чего власти предупредили об опасности попадания лавы на дороги. В 2010 году в результате сильного извержения вулкана погибло более 350 человек.