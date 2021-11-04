Вулкан Ла-Пальма, текущие обновления сегодня: извержение, предупреждение о цунами и последние новости | Канарские острова

Футболки солидарности собирают средства для жертв вулкана Ла Пальма

Через шесть недель после извержения испанского вулкана Ла Пальма появилось несколько местных организаций. Они начали продавать футболки, сумки и другие товары, чтобы собрать деньги для тех, кто потерял свои дома или работу из-за вулкана.

Послание в том, что Ла Пальма останется сильной. «Это всего лишь небольшой вклад в помощь пострадавшим», – сказал 47-летний Педро Гарсия, управляющий Creaprint в Лос-Льянос-де-Арридан, ближайшем крупном городе к потоку лавы.

В его магазине массивный механический принтер производит последнюю партию черных футболок с изображением уличных знаков, на которых изображены деревни, застрявшие на пути лавы. «Когда это закончится, это будет только начало для нас. Прямо сейчас существует огромная неопределенность», – сказал он.

Было продано более 2000 футболок по цене 10 евро (11,58 долларов США) за штуку, а все вырученные средства пошли на пользу жертвам.

На одном дизайне изображена стилизованная карта Ла-Пальмы, окруженная людьми, соединяющими руки, чтобы создать кольцо в форме сердца, а на другом – фраза «Пепел, унесенный ветром, воспоминания остаются» окружает изображение черно-белого вулкана. Карлос Кордеро, 31 год, начал продавать товары в собственном магазине одежды в Лос-Льяносе, потому что считал, что это самый быстрый способ помочь островитянам напрямую. Он продал более 1000 рубашек и сумок.