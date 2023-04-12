Вулкан на Дальнем Востоке выбрасывает 10-километровый столб пепла

Научный институт сообщил, что действующий вулкан на отдаленном полуострове Камчатка в России продолжал извергаться, выбросив в небо столб пепла на высоту 10 километров.Предупреждение об опасности для авиакомпаний остается в силе. Шивелуч, один из самых активных вулканов России, впервые начал извергаться сразу после полуночи во вторник, а шесть часов спустя на его пике поднялось облако пепла на площадь более 108 000 квадратных километров (41 700 квадратных миль).

Пепел от первоначального извержения поднялся в небо на 20 км, покрыв деревни серой вулканической пылью и прозвучав предупреждением для авиации. Ближайшая деревня Ключи находится в 50 км. В последнем бюллетене Камчатского отделения Геофизической службы РАН, вышедшем в 01:00 по московскому времени (22:00 мск вторника), говорится: «Извержение вулкана Шивлуч продолжается. По спутниковым данным выброс пепла достигла около 10 000 м над уровнем моря».

Немедленных сообщений о травмах не поступало. Потоки лавы изверглись из вулкана в понедельник, в результате чего лед растаял, что вызвало предупреждение о грязевых потоках вдоль близлежащего шоссе. До 8,5 см (3,5 дюйма) деревень, покрытых пеплом, самое глубокое за 60 лет.

Примерно через 24 часа после начала извержения вулкана, по данным геологической службы, у берегов Камчатки произошло землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера. Российские ученые заявили, что землетрясение произошло после землетрясения 3 апреля. Камчатка простирается далеко в Тихий океан к северо-западу от Японии. На полуострове проживает около 300 000 человек.

По оценкам, за последние 10 000 лет на Шивелуче произошло около 60 крупных извержений, последнее из которых произошло в 2007 году. Красное уведомление Камчатской группы реагирования на извержения вулканов (KVERT) все еще действует. В нем говорится, что вулкан «представляет потенциальную опасность для международных и внутренних авиалиний».

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