Вулкан на Филиппинах: власти эвакуируют тысячи людей, так как Таал извергает шлейф высотой в милю

Уровень опасности для вулкана Таал, примерно в 70 километрах (45 миль) к югу от центральной Манилы, был повышен до уровня 3 из 2 по 5-балльной шкале, что, по словам Агентства сейсмологии и вулканологии, означает «происходит вторжение расплавленной породы». в главном кратере. «Вулкан может привести к новым извержениям».

«Магматический материал в неглубокой части кратера взаимодействует с водой, вызывая извержение, называемое фритомагматической активностью», — сообщил радио DZMM глава Агентства вулканологии Ренато Солидум.

Но Solidum сказал, что активность не будет такой взрывоопасной, как извержение в январе 2020 года, и что пеплопад может быть ограничен сообществами внутри вулкана, который находится посреди озера.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что власти эвакуировали более 1100 человек, проживающих в поселках на берегу озера недалеко от вулкана. Среди эвакуированных есть рыбаки и рыбаки, работающие в рыболовных садках в озере.