Вулкан на Филиппинах: власти эвакуируют тысячи людей, так как Таал извергает шлейф высотой в милю

Уровень опасности для вулкана Таал, примерно в 70 километрах (45 миль) к югу от центральной Манилы, был повышен до уровня 3 из 2 по 5-балльной шкале, что, по словам Агентства сейсмологии и вулканологии, означает «происходит вторжение расплавленной породы». в главном кратере. «Вулкан может привести к новым извержениям».
«Магматический материал в неглубокой части кратера взаимодействует с водой, вызывая извержение, называемое фритомагматической активностью», — сообщил радио DZMM глава Агентства вулканологии Ренато Солидум.
Но Solidum сказал, что активность не будет такой взрывоопасной, как извержение в январе 2020 года, и что пеплопад может быть ограничен сообществами внутри вулкана, который находится посреди озера.
Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что власти эвакуировали более 1100 человек, проживающих в поселках на берегу озера недалеко от вулкана. Среди эвакуированных есть рыбаки и рыбаки, работающие в рыболовных садках в озере.
Таал — один из самых маленьких действующих вулканов в мире. Несмотря на то, что его высота составляет 311 метров (1020 футов), он может быть смертельным, а его взрыв в 1911 году унес жизни более 1300 человек.
Густой, похожий на уголь пепел посыпался дождем на города и села, покрывая все вокруг. Дома и деревья разрушались из-за его веса. В пострадавших районах нет электричества и пресной воды.
Вулкан Тааль расположен на Огненном кольце — подковообразном поясе в Тихоокеанском бассейне, где расположено большинство действующих вулканов мира. Именно здесь происходит 90% землетрясений, когда тектонические плиты сталкиваются друг с другом, вызывая землетрясения.
«Кольцо» простирается по дуге длиной 25 000 миль (40 000 километров) от границы Тихоокеанской плиты до более мелких плит, таких как плита Филиппинского моря, до плит Кокос и Наска, которые выравнивают край Тихого океана.
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