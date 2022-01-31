Перспективный игрок «Челси» Тино Унгорин собирается присоединиться к «Хаддерсфилд Таун» до конца сезона после того, как прервал аренду в московском «Локомотиве».

20-летний Унгорин восстанавливался после перелома плюсневой кости в течение последних двух месяцев и намерен скорее перейти в состав Чемпионшипа, чем вернуться в российскую столицу.

За время работы в «Локомотиве» он всего дважды участвовал в Российской премьер-лиге.

Полузащитник «Челси» Тино Унгорин перейдет в аренду в «Хаддерсфилд Таун» на этот сезон.

20-летний футболист заключил договор аренды с московским «Локомотивом», чтобы присоединиться к турнирной команде.

Он был кратко связан с Саутгемптоном, но им придется подождать со своими попытками до лета, если они хотят заручиться его услугами.

«Святые» ранее совершали набеги на «Челси» в поисках молодого защитника Тино Ливраменто, чтобы подписать с ним постоянный контракт.

Они также набросились на Армандо Броха, который присоединился к клубу Южного побережья на правах аренды до конца текущего сезона.

Временный менеджер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник назвал Анжорина «следующим Кевином де Брюйне», когда тренер «красных дьяволов» возглавлял отдел спорта и развития в российском клубе.

Рожденный Полом юноша дебютировал в «Челси» в 18-летнем возрасте в победе «синих» над «Гримсби Таун» со счетом 7:1 на Кубке лиги в сентябре 2019 года.

Он сделал один матч в Премьер-лиге с «Челси», выйдя со скамейки запасных в победе над «Эвертоном» со счетом 4: 0 в марте 2020 года под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник назвал его «следующим Кевином де Брюйне».

Унгорин присоединится к Леви Колвеллу, который был фантастическим игроком под руководством Карлоса Корбрана в Хаддерсфилде.

Томас Тухель дал ему шанс, когда он вышел со скамейки запасных против Барнсли в Кубке Англии в прошлом сезоне.

Анджорин теперь отправится в Западный Йоркшир, чтобы присоединиться к своему товарищу по аренде «Челси» Леви Колвиллу и помочь в рекламной кампании «Терьеров».

Команда Карлоса Корбрана на данный момент занимает седьмое место вне плей-офф.