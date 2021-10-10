Белград, 10 октября. / ТАСС /. Президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье после переговоров с находившимся с визитом министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что глобальный энергетический кризис связан с задержкой с подписанием долгосрочных газовых контрактов с Россией.

Он сказал: «Причина кризиса кроется в задержке с подписанием долгосрочных газовых контрактов с Россией и с тем, с кем такие контракты могут быть подписаны, кроме России. Они сделали это не по политическим, а не по экономическим соображениям. ” Она сказала.

По словам Фучика, другими причинами энергетического кризиса являются тарифы на выбросы углерода, выход мировой экономики из пандемии, зеленая энергия и внезапный отказ от традиционных источников энергии.

6 октября Вучич сказал, что попросит президента России Владимира Путина помочь его стране в разгар энергетического кризиса. По словам сербского лидера, решение его страны построить Балканский поток (расширение газопровода в то время оставило поток) было мудрым шагом, поскольку оно обеспечивало доступные поставки газа в Сербию.

На заседании межправительственного комитета в Сербии 7 октября вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что надеется подписать долгосрочный газовый контракт с Сербией до конца 2021 года.