Германияс выборы Он закончился тонкой победой, с двумя Концерты Считая, что они имеют право сформировать новое правительство после того, как оба не смогли достичь большинства.

Левая Социал-демократическая партия (СДПГ) Он выиграл большинство мест Он начнет переговоры о формировании коалиционного правительства, во главе которого будут стоять зеленые или либерально-демократические партии.

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Лидер СДПГ Олаф Шульц сказал, что у него есть «четкий мандат» на формирование правительства, но его соперник Армин Лашет настаивал на том, что он будет тем, кто вместо этого сформирует коалиционное правительство. BBC упомянул.

«Совершенно очевидно, что у нас есть мандат на формирование правительства с партиями, доля голосов которых увеличилась на этих выборах – СДПГ, Партия зеленых, СвДП», – сказал Шульц сторонникам партии в Берлине.

Христианско-демократический союз (ХДС) уходящего канцлера Ангелы Меркель потерпел неудачу с 10 местами, получив в целом 196 мест. Зеленые получили 118 мест, а либерал-демократы – 92, что поставило их на передний план в коалиционной сделке.

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«У нас есть четкий мандат, и мы постараемся сформировать правительство с консервативным руководством», – сказал Лашет поздно вечером в воскресенье.

Однако Шульце ответил на комментарий Лашета, сказав: «Партии, проигравшие выборы, не должны пытаться формировать правительства».

Любая коалиционная сделка потребует, чтобы Зеленые и СвДП работали вместе, при этом для большинства требуется 368 голосов.

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Победа СДПГ над ХДС – первая за 19 лет и только третья из 20 послевоенных выборов. независимый упомянул.

Меркель предупрежден Что социалистическое правительство может «задушить» бизнес и изолировать Германию в глобальном масштабе, побуждая избирателей думать о «вашем будущем», когда они направляются на избирательные участки.

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Результат, таким образом, удивил некоторых: президент Байден сказал: «Я собираюсь встать», когда репортер сообщил ему о результате: Bloomberg упомянул.

«Они крутые», – сказал Байден журналистам.