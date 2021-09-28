Выборы в Германии оставили консерваторов Меркель в замешательстве

БЕРЛИН. Канцлер Ангела Меркель стояла в двух шагах от Армина Лашета, кандидата ее партии на ее место, с каменным лицом и сцепленными руками.
первое Результаты выборов только что пришел. Лагерь консерваторов рухнул на 9 процентных пунктов, социал-демократы побеждали, а г-н Лашет обещал сделать «все» для формирования следующего правительства.
Чтобы увидеть сцену в воскресенье вечером в штаб-квартире Консервативной партии, нужно было наблюдать за угасанием власти в реальном времени.
Некогда могущественный Христианско-демократический союз Германии не привык проигрывать. Пять из восьми послевоенных советников были консерваторами, а нынешний министр покидает свой пост после 16 лет как самый популярный политик страны.
Но воскресное поражение, худшее с момента основания партии после Второй мировой войны, в одночасье обнажило консервативное движение, которое не только пережило кризис и все более открытое восстание, но и обеспокоило выживание партии в долгосрочной перспективе.
«Он поднял вопрос о нашей идентичности», – сказал в понедельник телеканалу ARD TV Норберт Рёттген, старший член ХДС. «Последняя, единственная популярная партия в Германии. И если так будет продолжаться, нас уже не будет».
Но помимо консервативного хаоса, что Анархическое голосование в Германии Он говорит, что будущее страны – и будущее Европы – все еще трудно предсказать. Это были выборы, полные парадоксов – и, возможно, сами немцы не знали, чего они хотят.
В последнее правительство входили как правоцентристские, так и левоцентристские традиционные партии, что затрудняло оценку того, действительно ли воскресное голосование было голосованием за изменения. Олаф Шульцкандидат в канцлера от социал-демократов, проводил кампанию против партии г-жи Меркель, но последние четыре года занимал пост министра финансов и вице-канцлера г-жи Меркель и во многих отношениях занимал эту должность.
Некоторое «голосование за перемены» досталось ему, но по большей части оно раскололось между прогрессивными зелеными и либеральными демократами, выступающими за бизнес, чьи экономические программы не могли быть более далекими друг от друга.
В целом 45,4 процента голосов получили левые партии – социал-демократы, зеленые и левая партия – и 45,9 процента – правые партии, включая ХДС, Свободных демократов и крайне правую Альтернативу для Германии.
Но даже если это не резкий сдвиг влево, ущерб, который выручка нанес партии г-жи Меркель, очевиден. С уходом г-жи Меркель уходят и миллионы консервативных избирателей. В воскресенье почти два миллиона избирателей отказались от христианских демократов в пользу социал-демократов, а более миллиона перешли на сторону как либеральных демократов, так и зеленых.
Это был разорванный результат. Более разделенное общество, который все больше бросает вызов традиционным политическим характеристикам. Казалось, это знаменует окончательный конец долгой эпохи традиционных “фольклорных” партий в Германии, которые были “народными” партиями.
На пике популярности и социал-демократы, и христианские демократы обычно получали более 40 процентов голосов. Рабочий класс, организованный в мощные профсоюзы, голосовал за социал-демократов, в то время как консервативные избиратели в церкви голосовали за христианских демократов.
Некоторое время назад социал-демократы утратили этот статус. Поскольку членство в профсоюзах сокращается, а часть традиционного рабочего класса выходит из партии, их доля голосов с конца 1990-х годов сократилась почти вдвое. Кризис социал-демократии был знакомой темой в течение последнего десятилетия.
Консерваторы Меркель были изолированы от этих тектонических сдвигов гораздо дольше. Пока она находилась у власти, ее популярность и привлекательность намного опережали традиционный консервативный электорат и скрывали многие ползучие проблемы партии.
Г-жа Меркель осознала, что в быстро меняющемся мире, где количество членов церкви сокращается, а ценности развиваются, ей необходимо обратиться к избирателям за пределами традиционной базы христианских демократов, чтобы побеждать на выборах.
С момента вступления в должность в 2005 году она постепенно переместила свою партию из консервативных правых в середину политического спектра, не в последнюю очередь благодаря совместному правлению с социал-демократами в течение трех из четырех ее сроков. Это сработало, по крайней мере, какое-то время.
Аналитики говорят, что Меркель сохранила партию, но при этом лишила ее идентичности.
«ХДС пуст: у него нет руководства, нет программы», – сказал Херфрид Мунклер, видный политолог и автор немецкой политики. «Ключевой ингредиент ушел – и это Меркель».
Причин плохой работы консерваторов много. Один из них заключается в том, что после 16 лет правления консерваторами в правительстве возник определенный застой, особенно среди молодых избирателей, стремление к новому руководству.
Во-вторых, это была глубокая непопулярность и плохая кампания, проводимая г-ном Лашетом, который поставил свое политическое будущее на победу на посту канцлера, но день за днем терял поддержку даже в своей собственной партии.
После выборов в консервативном лагере Германии бушует гражданская война между теми, кто стремится удержать власть любой ценой, и теми, кто готов признать поражение и перегруппироваться в оппозиции.
Хотя г-н Лашет по-прежнему настаивает, что он проведет переговоры с зелеными и либерал-демократами, чтобы сформировать коалицию большинства, многие в его лагере признали свое поражение.
Во вторник один из его главных внутренних соперников, Маркус Сёдер, безрассудный и популистский губернатор Баварии, который допустил ошибку при выдвижении своей кандидатуры в апреле, зашел так далеко, что поздравил г-на Шульца с результатами выборов.
«У Олава Шульца сейчас больше шансов стать канцлером», – сказал Содер журналистам в Берлине во вторник.
Региональный консервативный лидер в северной Нижней Саксонии Бернд Альтусманн сказал общественной телекомпании ARD, что избиратели хотят перемен. «Теперь мы должны смиренно и уважительно принять волю избирателей», – сказал он.
Давление на г-на Лашета с требованием прекратить гонку усилилось только после того, как он не смог заручиться поддержкой избирателей даже в своем округе.
Но некоторые говорят, что г-жа Меркель частично виновата в неудачном исходе своей партии. За все годы пребывания у власти ей не удалось успешно подготовить преемника. Один раз пробовал. Но ее предложение о назначении Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ныне министра обороны, вызвало глубокие разногласия и закончилось тем, что г-жа Крамп-Карренбауэр ушла с поста лидера партии почти год спустя.
Г-н Лашет, который следовал за ней во главе партии, также не смог преодолеть разногласия внутри партии среди тех, кто принял социальные изменения, за которыми г-жа Меркель наблюдала, от отпуска по уходу за ребенком и политики однополых браков до приема более миллиона человек. Беженцы 2015 и 2016 годов – и те, кто ностальгирует по старому партийному консерватизму.
Но аналитики считают, что дни объединения обоих лагерей в одну партию просто прошли.
«Консервативность больше не имеет убедительных ответов – или, по крайней мере, недостаточно убедительных, чтобы получить 40 процентов электората», – сказал Монклер.
Это поднимает экзистенциальные вопросы перед христианскими демократами.
Во многих соседних европейских странах, включая Францию и Италию, традиционные правоцентристские партии уже превратились в неуместное место, изо всех сил пытаясь найти сообщение, которое нравится избирателям, и раздираемые внутренней борьбой за власть.
Большинство теперь ожидает, что христианские демократы выйдут из правительства.
«Они могут какое-то время находиться в оппозиции, – сказал политолог г-н Мунклер, – а затем возникает вопрос: переживет ли он это?»
Предоставлено Кристофером Ф. Швиц при подготовке этого отчета.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».