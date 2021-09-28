Выборы в Германии оставили консерваторов Меркель в замешательстве

БЕРЛИН. Канцлер Ангела Меркель стояла в двух шагах от Армина Лашета, кандидата ее партии на ее место, с каменным лицом и сцепленными руками.

первое Результаты выборов только что пришел. Лагерь консерваторов рухнул на 9 процентных пунктов, социал-демократы побеждали, а г-н Лашет обещал сделать «все» для формирования следующего правительства.

Чтобы увидеть сцену в воскресенье вечером в штаб-квартире Консервативной партии, нужно было наблюдать за угасанием власти в реальном времени.

Некогда могущественный Христианско-демократический союз Германии не привык проигрывать. Пять из восьми послевоенных советников были консерваторами, а нынешний министр покидает свой пост после 16 лет как самый популярный политик страны.