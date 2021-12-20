Выборы в Гонконге: как «только патриоты» укрепляют власть Пекина

Она сказала Global Times, газете, контролируемой Коммунистической партией. «Так что, я думаю, что явка ничего не значит».

Ограниченный энтузиазм жителей был очевиден в течение дня. Добровольцы и кандидаты устроили в последнюю минуту мемориалы на улицах возле станций метро, ​​раздавая листовки, когда через громкоговорители звучали заранее записанные лозунги, которые игнорировались большинством прохожих.

На избирательных участках по всему городу очереди были немногочисленными и редкими. В воскресенье днем ​​на станции на западной стороне острова Гонконг трое полицейских стояли на дежурстве, пока перед ними хлынули пешеходы, и никто из них не остановился, чтобы войти.

Официальные лица заявили, что более 10 000 полицейских были размещены по всему городу, а также 900 сотрудников Независимой комиссии по борьбе с коррупцией, государственного органа, который курирует запрет на призывы к бойкоту голосования.

26-летняя Лин Луи, которая пришла голосовать вместе со своим отцом на избирательный участок в восточной части острова Гонконг, сказала, что выборы «только для патриотов» пойдут на пользу Гонконгу. Она сказала, что ищет кандидата, который «любит Гонконг, осмеливается высказываться и проявлять активность».

50-летний Пол Лэй был менее уверен в себе. Он сказал, что после того, как проголосовал, ему пришлось стоять в очереди, чтобы проголосовать на предыдущих выборах, но в этом году на избирательном участке было всего два или три человека. Он частично объяснил низкую явку кандидатов, многие из которых, по его словам, были новыми и незнакомыми лицами.

На вопрос, как он будет выбирать, за кого голосовать, он ответил: «Ничего особенного. Просто посмотрите на их платформу, если она у них есть». (Некоторые кандидаты не запускали платформы или Он не присутствовал в социальных сетях.) Он продолжил: «Вы ничего не можете сделать. Просто выберите одно наугад».