Выборы в Греции: консерваторы приветствуют победу Мицотакиса как мандат на перемены

25 июня 2023 г., 02:25 мск Обновлено 2 часа назад

Подпись к фотографии, Кириакос Мицотакис, похоже, готов к еще большей победе, чем месяц назад, на воскресных выборах.

Лидер консерваторов Греции Кириакос Мицотакис поблагодарил избирателей за то, что они дали его партии «решительный мандат» быстрее двигаться по пути перемен.

В мае он победил левоцентристского соперника СИРИЗА, но назначил новые выборы, чтобы получить достаточно мест, чтобы править единолично.

Его партия «Новая демократия» набрала 40,5% голосов, опередив СИРИЗА на 22 очка, при этом было учтено более 90% голосов.

Голосование состоялось через 11 дней после трагедии с лодкой с мигрантами у берегов Греции, в результате которой, как полагают, погибли 500 человек.

Хотя траур соблюдался три дня, бедствие мало повлияло на кампанию, и греки проголосовали за сохранение экономической стабильности.

В соответствии с правилами выборов в Греции на вторых выборах консерваторам предоставляется дополнительное количество мест в парламенте, но точное количество зависит от окончательного результата. Набрав более 40%, «Новая демократия» может получить бонус в размере 50 мест.

«Мы дали людям безопасное большинство», — сказал Мицотакис после того, как результат стал ясен. «Основные реформы будут продвигаться вперед быстро».

В прошлом месяце его партии не удалось получить большинство в 300-местном парламенте, и он назначил повторные выборы в попытке создать стабильное однопартийное правительство.

Он сказал, что не может обещать чудес, но у новой демократии есть великие цели по созданию более эффективного государства, лучшего здравоохранения и образования.

СИРИЗА, возглавляемая бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом, не смогла сузить границу поражения в прошлом месяце.

Но одной из главных историй выборов стал успех недавно созданной ультраправой партии «Спартанцы», которая должна была преодолеть 3-процентный барьер для прохождения в парламент. READ Либерийский повстанец осужден в Швейцарии за военные преступления и каннибализм

Спартанцы стали политической силой только в этом месяце, когда Верховный суд Греции запретил другую крайне правую партию, Греков, а ее основатель Элиас Касидиарис, находящийся в заключении, поддержал их.

Касиадарис был представителем неонацистской партии «Золотая заря», которая была объявлена ​​вне закона как преступная организация, а ее лидеры приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

Греческие комментаторы отметили, что наряду с греческим националистическим решением и ультраконсервативной Ники (Победа) крайне правые получили блок из более чем 30 мест.

Победа 55-летнего Кириакоса Мицотакиса над «Сиризой» Алексиса Ципраса — редкость в греческой политике, где немногие партии увеличили свою долю после первоначального срока полномочий.

Ему приписывают успешное возвращение греческой экономики к стабильности и росту после тяжелого долгового кризиса и трех международных программ финансовой помощи. Ципрас возглавлял Грецию в разгар кризиса с 2015 года.

Хотя многие греки страдают от кризиса стоимости жизни, избиратели выбрали партию, которая обещает снизить налоги и улучшить здоровье населения.

Его партия помогла разделить голоса левых. При этом социалистическая ПАСОК составляет более 11%, а коммунистическая партия КПГ — около 7%.

Консервативный лидер заработал репутацию лидера с тефлоновым покрытием, отражая ряд разрушительных кризисов в прошлом году, в том числе железнодорожную катастрофу и скандал с прослушиванием телефонных разговоров, в результате которого глава разведки и его племянник, занимавший пост начальника кабинет кабинета.

Грецию возглавляло переходное правительство, когда рано утром 14 июня у юго-западного побережья затонула лодка с мигрантами.

После миграционного кризиса взгляды большинства греческих избирателей изменились в пользу более жесткой и консервативной политики, говорит Панос Колиастасис, доцент политологии Пелопоннесского университета.