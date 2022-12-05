Выборы в Гуджарате еще не завершились, и партия Бхаратия Джаната рассматривает возможность проведения второго тура.

Премьер-министр Нарендра Моди направляется в Дели после голосования в Гандинагаре.

Нью-Дели:

Премьер-министр Нарендра Моди и министр внутренних дел Союза Амит Шах проведут стратегическую сессию с официальными лицами БДП и высшим руководством после второго этапа Выборы в собрание в Гуджарате Он заканчивается в понедельник. Источники сообщили, что сессия состоится в рамках очередного тура выборов в Палату представителей, которые состоятся в 2023 году — основной, решающий период до 2024 года — и всеобщих выборов.

Среди штатов, по которым будут голосовать в следующем году, Мадхья-Прадеш и Раджастхан, которым управляет партия Бхаратия Джаната, которую партия надеется вырвать из Конгресса.

Премьер-министр отправится в Дели вскоре после того, как проголосует в Гандинагаре, чтобы открыть двухдневную встречу официальных представителей офиса. Источники сообщили, что в заседании примут участие партийный чиновник, ответственный за фронты, организацию и министры всех штатов.

Гуджарат голосует на втором этапе выборов в собрание завтра — 93 избирательных округа, охватывающих центральные и северные округа штата, включая крупнейший город Ахмедабад и столицу Гандинагар, примут участие в голосовании.

В преддверии выборов 2024 года победа на седьмом сроке подряд в Гуджарате имеет решающее значение для партии Бхаратия Джаната, которая правит штатом с 1995 года. Партия вела активную кампанию в штате под руководством премьер-министра Моди. Шах, главный стратег партии, получил 140 мест — резкое увеличение по сравнению с 99, которыми он сейчас управляет.

Конгресс, получивший 77 мест на последних выборах, на этот раз провел сдержанную кампанию. Рахул Ганди, лидер на выборах 2018 года, занят Бхарат Гуду Ятрой и может уделить только один день кампании в Гуджарате.

Партия Арвинда Кеджривала представляла собой основную оппозицию БДП, проводя громкую кампанию, основанную на модели управления Дели-Пенджаб.