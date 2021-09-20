Выборы в России показывают снижение поддержки партии Путина

МОСКВА – Первые результаты парламентских выборов в России показали всплеск оппозиции правящей партии президента Владимира Путина, хотя ожидалось, что она легко приведет к победе.

По частичным результатам, транслировавшимся по государственному телевидению после трехдневного голосования, закончившегося в воскресенье, партия «Единая Россия» получила 44 процента голосов, что на 10 процентных пунктов ниже, чем на предыдущих выборах 2016 года. На втором месте Коммунистическая партия получила 22 процента голосов. по сравнению с 13 процентами в 2016 году.

Российские выборы не являются свободными и справедливыми, и роль парламента в последние годы заключалась в основном в том, чтобы поддерживать инициативы Кремля, обеспечивая при этом видимость демократической легитимности правления Путина. В выходные дни в социальных сетях широко распространились видеоролики о вбросе бюллетеней и других случаях мошенничества. Но союзники заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального надеялись использовать выборы, чтобы сделать упрек Путину, усилив голосование оппозиции.

Выборы на выходных прошли на фоне жестких репрессий против инакомыслия со стороны Кремля и ворчания народного недовольства. Очевидно, опасаясь выговора у урны для голосования, власти запретили почти всем известным деятелям оппозиции баллотироваться в парламент, вынудив многих оппонентов покинуть страну и объявив независимые популярные СМИ «иностранными агентами».