Выборы в России показывают снижение поддержки партии Путина

МОСКВА – Первые результаты парламентских выборов в России показали всплеск оппозиции правящей партии президента Владимира Путина, хотя ожидалось, что она легко приведет к победе.
По частичным результатам, транслировавшимся по государственному телевидению после трехдневного голосования, закончившегося в воскресенье, партия «Единая Россия» получила 44 процента голосов, что на 10 процентных пунктов ниже, чем на предыдущих выборах 2016 года. На втором месте Коммунистическая партия получила 22 процента голосов. по сравнению с 13 процентами в 2016 году.
Российские выборы не являются свободными и справедливыми, и роль парламента в последние годы заключалась в основном в том, чтобы поддерживать инициативы Кремля, обеспечивая при этом видимость демократической легитимности правления Путина. В выходные дни в социальных сетях широко распространились видеоролики о вбросе бюллетеней и других случаях мошенничества. Но союзники заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального надеялись использовать выборы, чтобы сделать упрек Путину, усилив голосование оппозиции.
Выборы на выходных прошли на фоне жестких репрессий против инакомыслия со стороны Кремля и ворчания народного недовольства. Очевидно, опасаясь выговора у урны для голосования, власти запретили почти всем известным деятелям оппозиции баллотироваться в парламент, вынудив многих оппонентов покинуть страну и объявив независимые популярные СМИ «иностранными агентами».
Наблюдатели за выборами и критики Кремля заявили, что многодневный характер выборов – меры, официально принятые для сдерживания распространения коронавируса – увеличивают вероятность мошенничества, затрудняя наблюдение за процессом. Учитывая систему распределения 450 мест в нижней палате парламента, «Единая Россия» по-прежнему может сохранить большинство в две трети в палате, несмотря на то, что получила менее половины голосов.
Тяжелая битва оппозиции осложнилась решениями Google и Apple выполнить требования правительства России заблокировать доступ к контенту, связанному с Навальным, который должен был организовать протестное голосование. После того, как два технологических гиганта в пятницу удалили из своих магазинов приложение для смартфонов Навального, связанное с движением, Google в минувшие выходные пошел еще дальше, очевидно выполнив правительственный запрос на блокировку видео на YouTube и файлов Google Docs, которые союзники Навального использовали в качестве формата. Голосование в 225 избирательных округах страны.
В воскресенье Google не ответил на запрос о комментарии. Союзники Навального, которые организуют кампанию протестного голосования из-за границы, заявили, что получили уведомление от Google о том, что их контент может быть заблокирован по запросу правительства.
Сообщение на YouTube, когда пользователи в России пытаются открыть заблокированное видео, гласит: «Этот контент недоступен в домене этой страны из-за юридической жалобы со стороны правительства».
Выполнение Google требований России в последние дни – замечательная уступка для компании, которая гордится возможностью открытого обмена информацией. В России продукты Google, в частности YouTube, помогли обеспечить свободу слова даже тогда, когда Кремль отказался от демократических свобод.
Конкретные угрозы судебного преследования в отношении некоторых из более чем 100 сотрудников Google в России вынудили компанию удалить приложение для смартфонов Навального, сообщил в пятницу The New York Times человек, знакомый с решением Google. В последние месяцы российские суды запретили движение Навального как экстремистское и объявили его кампанию «умного голосования» незаконной.
Тем не менее, союзники г-на Навального настаивают на тактике, которую они называют «умным голосованием», чтобы объединить голоса оппозиции и выбрать как можно больше претендентов на объединенную Россию, независимо от политических взглядов конкурентов. Их кампанию поддержали оппозиционно настроенные избиратели, многие из которых смогли узнать, какого кандидата поддерживала кампания «Умное голосование» в их районе, несмотря на то, что Google и Apple выполнили требования правительства России.
«Это выборы без выбора, и хотя они могут предложить им любой необходимый результат,« умное голосование »- хороший механизм», – сказал Филип Самсонов, 32-летний фотограф из Москвы. «Я надеюсь, что однажды я смогу проголосовать от всего сердца».
Г-н Самсонов сказал, что он планирует проголосовать за кандидата, выбранного командой Навального в его районе – в его случае за коммуниста – как того, у кого больше шансов победить кандидата от правящей партии. Г-н Самсонов также сказал, что он планирует проголосовать в воскресенье вечером, чтобы уменьшить вероятность того, что что-то случится с его бюллетенем.
В воскресенье вечером было слишком рано говорить, окупилась ли продуманная избирательная кампания г-на Навального, поскольку предварительные результаты не дают ясности в отношении эффективности отдельных кандидатов на уровне округа за округом. Но на национальном уровне рост поддержки коммунистов и упадок «Единой России» отразили рост недовольства россиян. В воскресенье вечером в эфире YouTube один из главных помощников Навального Леонид Волков назвал потенциальную потерю мест «Единой Россией» прогрессом в стратегии ослабления власти Путина.
«Проще говоря, это серьезный сдвиг в политическом ландшафте Российской Федерации», – сказал Волков.
Геннадий А. сказал: Зюганов, лидер Коммунистической партии России, сказал, что на выборах произошло «огромное количество» злоупотреблений, и предупредил о демонстрациях в ближайшие дни – примечательное заявление, потому что коммунисты обычно лояльны Путину. по основным вопросам.
«Не могу исключить, что все это приведет к массовым протестам», Г-н Зюганов сказал в субботу в Twitter.. «Я уверен, что люди не примут явную замену по своему выбору».
В Санкт-Петербурге некоторые независимые наблюдатели за выборами были выселены с избирательных участков и задержаны полицией непосредственно перед подсчетом голосов. А надзиратель арестовал Ксению Фролову после того, как она подала многочисленные жалобы о правонарушениях.
«Мы выяснили, что один и тот же человек голосовал несколько раз на разных избирательных участках», – сказала 18-летняя Фролова, студентка-биолог, в телефонном интервью вскоре после ее освобождения из отделения милиции. «Я чувствую себя морально истощенным. Вы просто чувствуете, что ни одна из ваших жалоб не имеет значения».
В прошлом году широкомасштабное мошенничество на президентских выборах в соседней Беларуси привело к массовым уличным протестам – аналитики говорят, что Кремль намерен предотвратить это в России. Автобусы с ОМОНом стояли в центре Москвы в течение выходных, но крупных протестов не было.
Во время выборов власти, казалось, изо всех сил пытались привлечь к выборам образцовую базу «Единой России»: бюджетников, военнослужащих и сотрудников спецслужб, пенсионеров. В пятницу в центре Москвы группы мужчин в штатском, все с одинаковыми прическами и коротко остриженными волосами, выстроились в очередь перед избирательным участком, прикрывающим министерство обороны России.
Некоторые признали, что они были военнослужащими, и их командиры «настоятельно посоветовали» им проголосовать в пятницу. Другие сказали, что им разрешили проголосовать до выходных, которые они планировали провести за городом.
Многие россияне продолжают поддерживать г-на Путина. Возле избирательного участка в Москве 46-летняя учительница Татьяна Колосова сказала, что голосовала против «Единой России», чтобы ввести некоторую «конкуренцию в политическую сферу». Она сказала, что надеется, что перестановки в правительстве после выборов приведут к дополнительным усилиям по сокращению безработицы и поддержке частного бизнеса.
Но она отвергла г-на Навального как «врага нашей страны» и пообещала проголосовать за г-на Путина, если он баллотируется на пятый президентский срок в 2024 году, вспоминая относительную бедность и хаос 1990-х годов, прежде чем он пришел к власти.
«Я благодарна за то, что Бог дал нам такого лидера», – сказала она.
Адам Сатариано Участвовал в репортажах из Лондона.
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