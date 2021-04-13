Выборы Перу пятым президентом за 5 лет проходят во второй тур

Лима, Перу. Согласно данным, опубликованным в понедельник Коллегией выборщиков страны, президентские выборы в Перу готовятся ко второму туру, который возглавит Педро Кастильо, бывший крайне левый профсоюзный активист и наставник.
Во втором туре голосования в июне он, скорее всего, столкнется с кандидатом от правых.
Г-н Кастильо, социально консервативный, был одним из 18 кандидатов и воспользовался волной настроений против истеблишмента на выборах, отмеченных повсеместным разочарованием в политической системе.
По данным опроса местной телекомпании Ipsos, он, вероятно, собирается на второй тур с Кейко Фухимори, дочерью заключенного в тюрьму экс-диктатора Альберто Фухимори. За миссис Фухимори стоит очень консервативный Рафаэль Лопес Алиага.
И то, и другое проложит путь к крайне поляризованным вторым выборам, результаты которых могут привести страну к совершенно разным направлениям.
«Это голосование уставшей, подавленной, разочарованной, а также расстроенной страны», – заявил в понедельник перуанский политолог Фернандо Твиста.
Выборы для Перу оказались на низком уровне. За последние пять лет страной управляли четыре президента и две конференции, и часто происходили столкновения между законодательной и исполнительной ветвями власти.
Трое бывших президентов сидели в тюрьме во время расследования случаев коррупции, в том числе один кандидат на выборах в этом году; Четвертый покончил с собой, чтобы избежать ареста; А пятый, Мартин Вискарра, один из самых известных из новых руководителей, был отстранен от должности в ноябре.
Заменить из Она продержалась на посту меньше недели, Он находится под следствием в связи с расстрелом двух молодых людей во время акций протеста, приведших к его отставке.
С 84 процентами голосов г-н Кастильо лидировал с 18,5 процентами голосов в понедельник днем, что более чем на пять пунктов опережает своего ближайшего конкурента.
51-летний г-н Кастильо хочет национализировать природные ресурсы страны, чтобы оплачивать инвестиции в здравоохранение и образование; Обязательство избрать верховный суд на основании народного мандата; Он предлагает новую конституцию в пользу простых перуанцев, а не коммерческих интересов.
В преддверии выборов г-н Кастильо привлек большие толпы в сельских городах, но не получил широкого освещения в национальных СМИ, пока опросы общественного мнения не показали, что за неделю до выборов он вырос примерно до 6 процентов.
Он отпраздновал свою неожиданную победу в нагорном обедневшем Кахамарке, где в юности он был частью Крестьянского патруля безопасности, который следит за соблюдением местных законов и обычаев.
«Повязка на глаза была снята с глаз перуанского народа», – сказал г-н Кастильо толпам сторонников в Кахамарке в воскресенье вечером, надев широкополую шляпу перед фермерами в этом районе.
Он сказал: «Нам часто говорят, что только хорошо образованные политологи, конституционалисты и политики с высшим образованием могут управлять страной». У них было достаточно времени.
Г-жа Фухимори, представляющая свою третью заявку на пост президента, за последние годы трижды попадала в тюрьму в связи с продолжающимся расследованием отмывания денег. На этих выборах я пообещал остановить прекращение эпидемий и покончить с преступностью.
43-летняя Марианела Линарес, сторонница Кастильо, заявила в воскресенье, что это представляет собой «большое изменение», которого ждали избиратели, но пока не удалось найти его в традиционных политиках.
«Нас всегда обманывали высокопоставленные люди, которые всегда говорили, что помогут нам двигаться вперед, но лгали нам», – сказала г-жа Линарес, учитель государственной школы в Пуэрто Мальдонадо, Амазонка. «Он знает, в чем нужда. Он знает, что такое голод и что значит жить в нищете».