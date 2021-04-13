Выборы Перу пятым президентом за 5 лет проходят во второй тур

Лима, Перу. Согласно данным, опубликованным в понедельник Коллегией выборщиков страны, президентские выборы в Перу готовятся ко второму туру, который возглавит Педро Кастильо, бывший крайне левый профсоюзный активист и наставник.

Во втором туре голосования в июне он, скорее всего, столкнется с кандидатом от правых.

Г-н Кастильо, социально консервативный, был одним из 18 кандидатов и воспользовался волной настроений против истеблишмента на выборах, отмеченных повсеместным разочарованием в политической системе.

По данным опроса местной телекомпании Ipsos, он, вероятно, собирается на второй тур с Кейко Фухимори, дочерью заключенного в тюрьму экс-диктатора Альберто Фухимори. За миссис Фухимори стоит очень консервативный Рафаэль Лопес Алиага.

И то, и другое проложит путь к крайне поляризованным вторым выборам, результаты которых могут привести страну к совершенно разным направлениям.