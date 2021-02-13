Выбор Байденом иранского посланника возродил ожесточенные дебаты по поводу ядерной сделки

Но г-н Мали, сын еврейского арабского левого крыла, является хорошо известным сторонником взаимодействия с группами и правительствами, включая на протяжении многих лет ХАМАС, Хезболлу и президента Сирии Башара аль-Асада, которых многие считают враги США. Страны и Израиль, некоторые морально, находятся за пределами общения. По мнению своих критиков, он чрезмерно подозрительно относится к американской мощи и чрезмерно симпатизирует иностранным игрокам, включая Иран и палестинцев, у которых есть глубокие разногласия с Западом.

Как человек Байдена в Иране и ответственный за сдерживание его расширяющейся ядерной программы, эти критики опасаются, что г-н Мали будет настаивать на новом соглашении с Тегераном, которое поставит под угрозу большую часть его клерикальных правителей во имя примирения. Когда сообщение о его назначении впервые появилось в СМИ, сенатор Том Коттон, республиканец от Арканзаса, Осуждены «экстремисты вроде Мали» Кто сказал, что у него есть «подтвержденный послужной список сочувствия иранскому режиму» и «враждебности к Израилю».

Противники переговоров с Ираном выразили озабоченность более умеренно. «Назначение Роба Малли может быть четким признаком того, что администрация Байдена отдает приоритет возвращению к СВПД, а не политике развертывания США для более компактного и прочного соглашения», – сказал Марк Дубовиц, генеральный директор GM Corporation. Защита демократий в связи с ядерной сделкой 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий, против которой он долгое время выступал. Он добавил: «Мали не верит в силу Америки».

Защитники г-на Мэлли, чья позиция не требует подтверждения со стороны Сената, говорят, что он стал подходящей целью для начала атаки со стороны американских и израильских правых, направленной на то, чтобы предупредить администрацию Байдена от серьезных попыток работать с Тегераном над другой ядерной сделкой. Как соглашение 2015 года, которое стало одной из самых ожесточенных внешнеполитических битв за годы правления Обамы.

«По большей части суждения о Робе исходят от людей, которые его не знают и предпочитают верить, что он не понимает американских национальных интересов и что все дело в попытках любой ценой найти способ примириться с нашими врагами», сказал Аарон Дэвид Миллер, ближневосточный мирный переговорщик под руководством нескольких боссов, которые работали с г-ном Мали и близки к нему.